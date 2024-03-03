https://sputniknews.com.tr/20240303/ikbyde-parlamento-secimleri-10-hazirana-ertelendi-1081324161.html

IKBY'de parlamento seçimleri 10 Haziran'a ertelendi

IKBY'de parlamento seçimleri 10 Haziran'a ertelendi

Sputnik Türkiye

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimlerinin bir kez daha ertelenerek 10 Haziran 2024 tarihinde yapılacağı duyuruldu. 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T17:41+0300

2024-03-03T17:41+0300

2024-03-03T17:41+0300

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ortadoğu

neçirvan barzani

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IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, IKBY milletvekili seçimleri için 10 Haziran 2024 tarihinin belirlendiği bildirildi.IKBY milletvekili seçimlerinin ilk olarak 1 Ekim 2022'de yapılacağı açıklanmış ancak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında azınlık kotaları başta olmak üzere seçim yasası ve Yüksek Seçim Komisyonu'nun aktifleştirilmesi konularında yaşanan anlaşmazlık sonrası seçimlerin bir yıl ertelenerek 18 Kasım 2023'de yapılması kararlaştırılmıştı. Bu tarihte de yapılamayan seçimler daha önce 25 Şubat 2024'e ertelenmişti.IKBY'de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleştirilmişti.IKBY'de 111 sandalyeli meclis için yarışan partilerden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 7, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin (Yekgirtu) yer aldığı Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ile Modern listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı.Kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.Irak Federal Mahkemesi, 21 Şubat'ta aldığı kararda, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğuna hükmederek meclisteki koltuk sayısının 100'e düşürüldüğünü açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240301/cumhurbaskani-erdogan-ikby-baskani-necirvan-barzani-ile-gorustu-1081285248.html

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