https://sputniknews.com.tr/20240301/cumhurbaskani-erdogan-ikby-baskani-necirvan-barzani-ile-gorustu-1081285248.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T22:27+0300
2024-03-01T22:27+0300
2024-03-01T22:27+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
neçirvan barzani
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:
https://sputniknews.com.tr/20240301/erdogan-antalya-diplomasi-forumunda-devlet-ve-hukumet-baskanlari-ile-gorusuyor-1081263881.html
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), neçirvan barzani
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), neçirvan barzani
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Kabulde bölgesel ve küresel konular, Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadele konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Kalkınma Yolu Projesi’nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye’nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı ortak mücadele anlayışı ile hareket edilmesinin huzur ve istikrar açısından önemini belirtti.