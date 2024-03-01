Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Kabulde bölgesel ve küresel konular, Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Kalkınma Yolu Projesi’nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye’nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.