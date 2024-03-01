https://sputniknews.com.tr/20240301/erdogan-antalya-diplomasi-forumunda-devlet-ve-hukumet-baskanlari-ile-gorusuyor-1081263881.html
Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda: Devlet ve hükümet başkanları ile görüşüyor
Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda: Devlet ve hükümet başkanları ile görüşüyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan devlet ve hükümet başkanları ile görüşme gerçekleştiriyor. Erdoğan Türkmenistan Milli Lideri ve... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T13:51+0300
2024-03-01T13:51+0300
2024-03-01T13:51+0300
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recep tayyip erdoğan
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diplomasi
antalya diplomasi forumu
türkmenistan
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hakan fidan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan devlet ve hükümet başkanları ile görüşmelerine başladı.Erdoğan, foruma katılan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile bir görüşme gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.Türkiye-Türkmenistan ilişkileriErdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in gıda yardımı almak üzere bekleyen sivillere yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, bölgeye gönderilen insani yardımları artırmak için Türkiye ve Türkmenistan'ın işbirliği yapabileceğini ifade etti.Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasında "Doğal Gaz Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Karşılıklı İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Petrol ve Doğal Gaz Alanlarında İşbirliğine İlişkin Niyet Beyanı" ve "Türkmenistan Havayolları ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası" imzalandı.Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkmenistan tarafından doğum günü vesilesiyle "Türkmen Halkının Fahri Aksakalı" unvanı tevcih edildi ve hediye kaftan sunuldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuğu Berdimuhamedov'a teşekkür etti.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da bulundu.Erdoğan-Radev görüşmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile de görüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240229/erdogan-31-martta-aydindan-mujde-beliyoruz-1081223377.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, diplomasi, antalya diplomasi forumu, türkmenistan, rumen radev, hakan fidan
recep tayyip erdoğan, türkiye, diplomasi, antalya diplomasi forumu, türkmenistan, rumen radev, hakan fidan
Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda: Devlet ve hükümet başkanları ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan devlet ve hükümet başkanları ile görüşme gerçekleştiriyor. Erdoğan Türkmenistan Milli Lideri ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan devlet ve hükümet başkanları ile görüşmelerine başladı.
Erdoğan, foruma katılan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.
Türkiye-Türkmenistan ilişkileri
Erdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in gıda yardımı almak üzere bekleyen sivillere yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, bölgeye gönderilen insani yardımları artırmak için Türkiye ve Türkmenistan'ın işbirliği yapabileceğini ifade etti.
Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasında "Doğal Gaz Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Karşılıklı İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Petrol ve Doğal Gaz Alanlarında İşbirliğine İlişkin Niyet Beyanı" ve "Türkmenistan Havayolları ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası" imzalandı.
Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkmenistan tarafından doğum günü vesilesiyle "Türkmen Halkının Fahri Aksakalı" unvanı tevcih edildi ve hediye kaftan sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuğu Berdimuhamedov'a teşekkür etti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile de görüştü.