Erdoğan: Kuzey Suriye'deki Lafarge'in bütün barınaklarını gömdük

Fransızların lafarge çimento ürünü Türkiye'ye geldi ve bunlar teröristlere mağara yaptılar. Fransa terörün baş destekçisi oldu, baş edebildi mi baş edemedi. Kuzey Suriye'deki Lafarge'in bütün barınaklarını gömdük. Fransızların lafarge çimento ürünü Türkiye'ye geldi ve bunlar teröristlere mağara yaptılar. Fransa terörün baş destekçisi oldu, baş edebildi mi baş edemedi. Kuzey Suriye'deki Lafarge'in bütün barınaklarını gömdük.

28 Şubat postmodern darbesi, öncesi ve sonrasıyla ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir 28 Şubat postmodern darbesi, öncesi ve sonrasıyla ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir

İBB görevinden daha süremiz dolmadan darbecilere selam duran hukukçuların kararıyla ayrılmak zorunda kaldım. Partimizi kurup başbakanlık görevini üstlendikten sonra da sürekli darbeci zihniyetin ve onun emrindeki bürokratik oligarşinin emirleriyle boğuştum. Uyduruk gazete küpürleriyle partimizi kapatmaya kalktılar. Milletimizin desteğiyle bu badireleri aştıkça önümüze yeni yeni engeller çıkardılar. İBB görevinden daha süremiz dolmadan darbecilere selam duran hukukçuların kararıyla ayrılmak zorunda kaldım. Partimizi kurup başbakanlık görevini üstlendikten sonra da sürekli darbeci zihniyetin ve onun emrindeki bürokratik oligarşinin emirleriyle boğuştum. Uyduruk gazete küpürleriyle partimizi kapatmaya kalktılar. Milletimizin desteğiyle bu badireleri aştıkça önümüze yeni yeni engeller çıkardılar.

Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı

Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı