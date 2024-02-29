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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240229/mhp-lideri-devlet-bahceli-chpde-ataturkten-geriye-hicbir-sey-kalmamistir-1081222133.html
MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP'de Atatürk'ten geriye hiçbir şey kalmamıştır
MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP'de Atatürk'ten geriye hiçbir şey kalmamıştır
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefeti eleştirdi. “CHP’de Atatürk’ten geriye hiçbir şey kalmamıştır.” diyen Devlet Bahçeli... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
devlet bahçeli
mhp
chp
eleştiri
muhalefet
emekli maaşı
atatürk
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ortak toplantısında konuşuyor.Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:'Soykırımcı İsrail hesap vermeli'E'meklilerimizin çağrısı haksız değil'Cumhuriyetin yeni yüzyılı, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın ilk perdesidir. Bu yüzyılda Türkiye yükselişini hızlandıracaktır. Sosyal ve ekonomik sorunların, terörün üstesinden gelinecektir. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir, bitecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertce yapılacaktır. Enflasyonla mücadele başarıya ulaşacak. Türkiye öngörülebilir bir ülkedir. Türkiye yatırımcılarına kucak açan, özel mülkiyete saygı duyan, hukukun üstünlüğüne bağlı ve demokratik güvenliği tartışmasız olan bir ülkedir. Türkiye geleceğin parlayan yıldızı ve süper gücüdür. Hiçkimse ülkemiz hakkında kuşku uyandıracak bir komploya tevessül etmemelidir.'Özgür Bey'in ruh sağlığı hepimizi kaygılandırmıştır'
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devlet bahçeli, mhp, chp, eleştiri, muhalefet, emekli maaşı, atatürk
devlet bahçeli, mhp, chp, eleştiri, muhalefet, emekli maaşı, atatürk

MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP'de Atatürk'ten geriye hiçbir şey kalmamıştır

15:25 29.02.2024
© Eren BozkurtBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© Eren Bozkurt
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefeti eleştirdi. “CHP’de Atatürk’ten geriye hiçbir şey kalmamıştır.” diyen Devlet Bahçeli, “Bugünkü CHP, Atatürk’ün partisi değil, DEM’in oyun uşağı, Türkiye düşmanlarının altı oklu uydusudur.” ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ortak toplantısında konuşuyor.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:
"Davamız halkın davası, haklının davası, hakikatin davası, elbet Allah davasıdır. Yolumuz uzun, yükümüz ağır ve lakin irade ve inancımız çelik gibidir. Sınırı ve sonu olmayan bir hayal gibi görünen ülkümüz, her dava arkadaşımın milletimize hizmet sürecinde takip edeceği yol haritasında bir kılavuz çizgidir. Her an yenilenerek ancak kontrolsüz değişim dalgalarına, çivisi çıkmış manzaraya tedbirli ve uyanık yaklaşarak, asıl gelişme dinamiklerinin milli ve manevi kaynağımızda olduğunu bilerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Sevdamız millet, gücümüz devlettir. Allah’ın izniyle daha yapacağımız çok işler, ulaşacağımız çok hedefler vardır. 17 Mart 2024’te yapacağımız partimizin 14’üncü Olağan Büyük Kurultayımız öncesi son MYK ve MDK toplantımız vesilesiyle her dava arkadaşıma bugüne kadarki çalışmalarından dolayı tebriklerimi iletiyorum. 55 yıldır ülkeye sevdalandık, ülküye yemin ettik. İlk günkü azim ve kararlılıkla nice 55 yıllara, nice yüzyıllara, bizler göremesek bile Allah’ın hikmetle partimizin vasıl olacağından şüphe duymuyoruz.

'Soykırımcı İsrail hesap vermeli'

Diğer taraftan İsrail ile Filistin arasında derhal ateşkesle birlikte kalıcı çözüm ve barış beklentileri fiile geçmelidir. Akan kan durmalı, soykırımcı İsrail hesap vermelidir. Türkiye’nin Uluslararası Adalet Divanı’na sunduğu sözlü beyanı, mazlum Filistin halkına tercüman olmuş, İsrail’in maskesini bir kez daha indirmiştir.

E'meklilerimizin çağrısı haksız değil'

Cumhuriyetin yeni yüzyılı, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın ilk perdesidir. Bu yüzyılda Türkiye yükselişini hızlandıracaktır. Sosyal ve ekonomik sorunların, terörün üstesinden gelinecektir. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir, bitecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertce yapılacaktır. Enflasyonla mücadele başarıya ulaşacak. Türkiye öngörülebilir bir ülkedir. Türkiye yatırımcılarına kucak açan, özel mülkiyete saygı duyan, hukukun üstünlüğüne bağlı ve demokratik güvenliği tartışmasız olan bir ülkedir. Türkiye geleceğin parlayan yıldızı ve süper gücüdür. Hiçkimse ülkemiz hakkında kuşku uyandıracak bir komploya tevessül etmemelidir.

'Özgür Bey'in ruh sağlığı hepimizi kaygılandırmıştır'

Özgür Bey’in halüsinasyon görerek grup toplantısında yaptığı konuşma ruh sağlığı konusunda hepimizi kaygılandırmıştır. “Atatürk sizden partisini iktidar yapmasını bekliyor” diyerek tuhaf bir açıklamada bulunmuştur. Bugünkü CHP, Atatürk’ün partisi değil, DEM’in oyun uşağı, Türkiye düşmanlarının altı oklu uydusudur. Neymiş Atatürk dile gelmiş… Böyle konuyşan Özgür Bey’in ne yeyip içtiğine dikkat etmesi samimi tavsiyemdir. CHP'de Atatürk'ten geriye hiçbir şey kalmamıştır."
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