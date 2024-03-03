https://sputniknews.com.tr/20240303/ic-savastan-bu-yana-ilk-misir-10-yil-aradan-sonra-libyanin-misrata-kentine-sefer-gerceklestirdi-1081316410.html
İç savaştan bu yana ilk: Mısır, 10 yıl aradan sonra Libya'nın Misrata kentine sefer gerçekleştirdi
İç savaştan bu yana ilk: Mısır, 10 yıl aradan sonra Libya'nın Misrata kentine sefer gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Mısır Havayolları, 10 yıl aradan sonra Libya'nın Misrati kentine uçuş gerçekleştirdi. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T15:20+0300
2024-03-03T15:20+0300
2024-03-03T15:20+0300
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Mısır Havayolları (EgyptAir), 10 yıl aradan sonra Libya'nın batısındaki Misrata kentine ilk tarifeli seferini düzenledi. Libya Ulaştırma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, EgyptAir Misrata Uluslararası Havalimanı'na uçuşlara başladı. Haftada bir düzenli olarak gerçekleşecek uçuşların başlangıcının, EgyptAir'in 10 yılın ardından Misrata Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği ilk tarifeli sefer olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240301/misir-disisleri-bakani-sukri-turkiye-ile-birlikte-bolgedeki-zorluklarin-ustesinden-gelebiliriz-1081269457.html
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mısır, libya, iç savaş, trablus, trablus hükümeti, abdulhamid dibeybe, halife hafter
mısır, libya, iç savaş, trablus, trablus hükümeti, abdulhamid dibeybe, halife hafter
İç savaştan bu yana ilk: Mısır, 10 yıl aradan sonra Libya'nın Misrata kentine sefer gerçekleştirdi
Mısır Havayolları, 10 yıl aradan sonra Libya'nın Misrati kentine uçuş gerçekleştirdi.
Mısır Havayolları (EgyptAir), 10 yıl aradan sonra Libya'nın batısındaki Misrata kentine ilk tarifeli seferini düzenledi.
Libya Ulaştırma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, EgyptAir Misrata Uluslararası Havalimanı'na uçuşlara başladı. Haftada bir düzenli olarak gerçekleşecek uçuşların başlangıcının, EgyptAir'in 10 yılın ardından Misrata Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği ilk tarifeli sefer olduğu belirtildi.