https://sputniknews.com.tr/20240301/misir-disisleri-bakani-sukri-turkiye-ile-birlikte-bolgedeki-zorluklarin-ustesinden-gelebiliriz-1081269457.html

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Türkiye ile birlikte bölgedeki zorlukların üstesinden gelebiliriz

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Türkiye ile birlikte bölgedeki zorlukların üstesinden gelebiliriz

Sputnik Türkiye

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye-Mısır ilişkilerinin yeniden başlamasıyla bölgedeki zorlukların üstesinden birlikte gelinebileceğini ümit ettiğini... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T15:07+0300

2024-03-01T15:07+0300

2024-03-01T15:07+0300

dünya

mısır

samih şukri

türkiye

recep tayyip erdoğan

abdülfettah es sisi

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

uluslararası hukuk

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/01/1081269165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc642b2cc9e639d03930866625c7eabe.jpg

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Mısır ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin ve işbirliğinin ehemmiyetine işaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır ziyareti ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi ile görüşmesinin iki ülke açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olduğunun altını çizdi.Şukri, Türkiye-Mısır ilişkilerine ilişkin yanıtladığı soruya, "İşbirliği alanları bulacağımızı ve çıkarlarımızla ilgili kurabileceğimiz verimli diyalogun daha iyi koşullar oluşturmak için bir fırsat olacağını umuyoruz" cümleleriyle yanıt vererek iki halk arasındaki uzun tarihi bağın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda daha üst düzeyli bir koordinasyon ve işbirliğinin gerekliliğini haklı çıkardığını vurguladı.​​Her iki cumhurbaşkanının da bakanlarına ortak çıkarlar çerçevesinde bölgenin istikrar ve güvenliği için daha etkili bir şekilde çalışmaları konusunda talimat verdiğini hatırlatan Şukri, Türkiye ve Mısır’ın, daha verimli bir ilişkinin başlamasıyla bölgedeki zorlukların üstesinden el birliğiyle gelebileceklerini umduğunu dile getirerek, "İşbirliği alanları bulacağımızı ve çıkarlarımızla ilgili kurabileceğimiz verimli diyalogun daha iyi koşullar oluşturmak için bir fırsat olacağını umuyoruz" sözlerini kaydetti.'Filistin topraklarını boşaltmak, uluslararası hukukun ihlalidir'Gazze'deki en önemli sorunlardan birinin, 'uluslararası hukuka aykırı' olarak Filistinlilerin yerlerinden edilme meselesi olduğuna dikkati çeken Şukri, "Filistin davasını tasfiye etmek veya Filistin topraklarını boşaltmak amacıyla sakinlerinin Mısır veya Ürdün gibi ülkelere gönderilmesi planları ve çalışmaları, kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.Şukri, Gazze'deki trajik durumun sona ermesi ve acil bir ateşkesin sağlanması için Türkiye dahil Arap ve Müslüman ülkelerle gayret gösterdiklerini belirterek Gazze'deki Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli insani yardımın sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması amacıyla da çalışma yürüttüklerini kaydetti.Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri olmak üzere, birçok uluslararası ortakla iletişim halinde olduklarını aktaran Şukri, "21. yüzyılda benzeri görülmemiş ve 20 binin üzerinde kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği bu yıkıcı savaşın bitmesi ve Filistinli kardeşlerimizi bundan kurtarmak için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.'Ramazandan önce ateşkesin gerekliliğine inanıyoruz'İsrail'in Refah'ta herhangi bir askeri faaliyette bulunmaması gerektiği konusunda uluslararası alanda fikir birliği olduğunu belirten Şukri, "Şu anda yaklaşık 1,4 milyon insanın toplandığı bölgede herhangi bir askeri saldırının şüphesiz ki, şimdiye kadar gördüğümüzden çok daha büyük çapta insani duruma, can kaybına yol açacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Şukri, sivillerin güvenliğini sağlayarak İsrail'in askeri operasyon yapmasına imkan verecek bir plandan bahsetmenin uygun olmadığını belirterek Ramazan ayında Filistinlilere karşı askeri faaliyetin durması gerektiğine dair değerlendirmelerde bulundu.Şukri, ateşkesin derhal ilan edilmesi yönünde devamlı çağrıda bulunduklarını hatırlatarak "Bunun üzerinde çalışıyoruz, her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Tehlikeler ve düşmanlıkların sona erdirilmesi ihtiyacı konusunda gerekli esnekliğin ve anlayışın olacağını ümit ediyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240221/disisleri-bakani-fidan-rio-de-janeiroda-misirli-mevkidasi-sukri-ile-gorustu-1080975649.html

mısır

filistin

aden körfezi

süveyş kanalı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mısır, samih şukri, türkiye, recep tayyip erdoğan, abdülfettah es sisi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası hukuk, aden körfezi, süveyş kanalı