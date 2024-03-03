https://sputniknews.com.tr/20240303/antalyada-havayi-sicak-gorenler-deniz-sezonunu-acti-1081319767.html
Antalya'da sıcak havayı görenler deniz sezonunu açtı
Antalya'da sıcak havayı görenler deniz sezonunu açtı
Sputnik Türkiye
Antalya’da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla bahar havası yaşandı. Sıcak havayı görenler, kendini denize attı. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T15:38+0300
2024-03-03T15:38+0300
2024-03-03T15:57+0300
türkiye
antalya
deniz
kum
güneş
maraton
sıcak hava
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Türkiye'de doğuda hala soğuk hava ver karla mücadele edilirken baharın gelmesiyle Antalya'da hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcağı görenler kendini denize attı, sahil ve parklarda yoğunluk oluştu. Ünlü Konyaaltı Sahili'de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Deniz suyu sıcaklığı 19 dereceDeniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu belirtilirken aynı sırada şehirde 'Lifestyle maratonu' düzenlendi. Koşu ardından birçok kişinin denize gittiği görüldü. Maratona katılanlardan biri olan Emre Köroğlu, ”Hava biraz esse de deniz suyu sıcaklığı iyi. Maratondan buraya geldik. Hava çok güzel, denize girdik. Denize girince kendimize geldik. İstanbul’un ardından Antalya güzel geldi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240303/antalya-diplomasi-forumu-sona-erdi-1081315545.html
türkiye
antalya
kum
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antalya, deniz, kum, güneş, maraton, sıcak hava
antalya, deniz, kum, güneş, maraton, sıcak hava
Antalya'da sıcak havayı görenler deniz sezonunu açtı
15:38 03.03.2024 (güncellendi: 15:57 03.03.2024)
Antalya’da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla bahar havası yaşandı. Sıcak havayı görenler, kendini denize attı.
Türkiye'de doğuda hala soğuk hava ver karla mücadele edilirken baharın gelmesiyle Antalya'da hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcağı görenler kendini denize attı, sahil ve parklarda yoğunluk oluştu. Ünlü Konyaaltı Sahili'de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Deniz suyu sıcaklığı 19 derece
Deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu belirtilirken aynı sırada şehirde 'Lifestyle maratonu' düzenlendi. Koşu ardından birçok kişinin denize gittiği görüldü.
Maratona katılanlardan biri olan Emre Köroğlu, ”Hava biraz esse de deniz suyu sıcaklığı iyi. Maratondan buraya geldik. Hava çok güzel, denize girdik. Denize girince kendimize geldik. İstanbul’un ardından Antalya güzel geldi” dedi.