https://sputniknews.com.tr/20240303/antalyada-havayi-sicak-gorenler-deniz-sezonunu-acti-1081319767.html

Antalya'da sıcak havayı görenler deniz sezonunu açtı

Antalya'da sıcak havayı görenler deniz sezonunu açtı

Sputnik Türkiye

Antalya’da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla bahar havası yaşandı. Sıcak havayı görenler, kendini denize attı. 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T15:38+0300

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türkiye

antalya

deniz

kum

güneş

maraton

sıcak hava

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Türkiye'de doğuda hala soğuk hava ver karla mücadele edilirken baharın gelmesiyle Antalya'da hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcağı görenler kendini denize attı, sahil ve parklarda yoğunluk oluştu. Ünlü Konyaaltı Sahili'de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Deniz suyu sıcaklığı 19 dereceDeniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu belirtilirken aynı sırada şehirde 'Lifestyle maratonu' düzenlendi. Koşu ardından birçok kişinin denize gittiği görüldü. Maratona katılanlardan biri olan Emre Köroğlu, ”Hava biraz esse de deniz suyu sıcaklığı iyi. Maratondan buraya geldik. Hava çok güzel, denize girdik. Denize girince kendimize geldik. İstanbul’un ardından Antalya güzel geldi” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240303/antalya-diplomasi-forumu-sona-erdi-1081315545.html

türkiye

antalya

kum

güneş

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antalya, deniz, kum, güneş, maraton, sıcak hava