https://sputniknews.com.tr/20240303/antalya-diplomasi-forumu-sona-erdi-1081315545.html

Antalya Diplomasi Forumu sona erdi

Antalya Diplomasi Forumu sona erdi

Sputnik Türkiye

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 148 ülkeden 4 bin 700 kişinin katıldığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) tamamlandı. 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T15:04+0300

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türkiye

antalya

antalya diplomasi forumu

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Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024, üçüncü gün etkinlikleriyle sona erdi.'Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak' ana temasıyla düzenlenen forumda, küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka başta olmak üzere, birçok konu uzmanlar tarafından tartışıldı.2021 yılında yaklaşık 2 bin kişinin katılım sağladığı ADF'ye, bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldı.Diplomatların ve siyasilerin yanı sıra öğrencilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ınca, Gazzeli çocukların yaptığı resimlerin de yer aldığı 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi' düzenlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240303/bakan-fidan-antalya-diplomasi-forumu-sonrasi-basin-toplantisinda-konusuyor-1081312572.html

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antalya, antalya diplomasi forumu, adf