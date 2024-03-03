https://sputniknews.com.tr/20240303/antalya-diplomasi-forumu-sona-erdi-1081315545.html
Antalya Diplomasi Forumu sona erdi
Antalya Diplomasi Forumu sona erdi
Sputnik Türkiye
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 148 ülkeden 4 bin 700 kişinin katıldığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) tamamlandı. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T15:04+0300
2024-03-03T15:04+0300
2024-03-03T15:04+0300
türkiye
antalya
antalya diplomasi forumu
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Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024, üçüncü gün etkinlikleriyle sona erdi.'Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak' ana temasıyla düzenlenen forumda, küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka başta olmak üzere, birçok konu uzmanlar tarafından tartışıldı.2021 yılında yaklaşık 2 bin kişinin katılım sağladığı ADF'ye, bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldı.Diplomatların ve siyasilerin yanı sıra öğrencilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ınca, Gazzeli çocukların yaptığı resimlerin de yer aldığı 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi' düzenlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240303/bakan-fidan-antalya-diplomasi-forumu-sonrasi-basin-toplantisinda-konusuyor-1081312572.html
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antalya, antalya diplomasi forumu, adf
antalya, antalya diplomasi forumu, adf
Antalya Diplomasi Forumu sona erdi
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 148 ülkeden 4 bin 700 kişinin katıldığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) tamamlandı.
Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024, üçüncü gün etkinlikleriyle sona erdi.
'Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak' ana temasıyla düzenlenen forumda, küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka başta olmak üzere, birçok konu uzmanlar tarafından tartışıldı.
2021 yılında yaklaşık 2 bin kişinin katılım sağladığı ADF'ye, bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldı.
Diplomatların ve siyasilerin yanı sıra öğrencilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ınca, Gazzeli çocukların yaptığı resimlerin de yer aldığı 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi' düzenlendi.