https://sputniknews.com.tr/20240303/ak-partili-kabaktepe-yerel-secimlerdeki-hedeflerini-acikladi-1081327614.html
AK Partili Kabaktepe yerel seçimlerdeki hedeflerini açıkladı
AK Partili Kabaktepe yerel seçimlerdeki hedeflerini açıkladı
Sputnik Türkiye
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, yerel seçimlerdeki hedeflerine ilişkin "İstanbul'da halihazırda 24 olan AK Partili belediye sayısını en az 30... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T21:10+0300
2024-03-03T21:10+0300
2024-03-03T21:12+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti istanbul il başkanlığı
ak parti
istanbul
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı
murat kurum
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/03/1081327592_0:159:3074:1888_1920x0_80_0_0_dcbede96ec7ada20826d0012edc578f0.jpg
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kentte halihazırda 24 olan AK Parti'li belediye sayısını en az 30'a yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik takvim süreci hızla ilerlerken, İstanbul teşkilatı da seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti İl Başkanı Kabaktepe de teşkilatların çalışmalarını yakından takip ediyor. Seçimlere 1 aydan az bir süre kala ilçe teşkilatlarını tek tek ziyaret etmeye başlayan Kabaktepe, sahada yürütülen faaliyetlerle yakından ilgileniyor.'24 olan AK Parti'li belediye sayısını en az 30 belediyeye yükseltmeyi hedefliyoruz'Açıklamada görüşlerine yer verilen Kabaktepe, ilçe teşkilatlarının her hafta 500 bin haneyi ziyaret ettiğini, bu çalışmaların seçim zaferinde büyük önem taşıdığını belirtti.Kabaktepe, "İstanbul'da halihazırda 24 olan AK Parti'li belediye sayısını en az 30 belediyeye yükseltmeyi hedefliyoruz. AK Partili olmayan ilçeler de AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak. Bu ilçelerdeki vatandaşlarımız, AK Parti'nin eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşmak için adeta gün sayıyor. O günler çok yakın. 31 Mart zaferine az kaldı" ifadesini kullandı.'Kurum'u en güçlü şekilde İBB Başkanı yapacağız'Yirmi yıllık başarının temel lokomotifinin, temel taşıyıcısının ve anahtarının, her zaman AK Parti teşkilatları olduğuna dikkati çeken Kabaktepe, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240303/bakan-simsek-zorlu-bir-donemdeyiz-ama-basaracagiz-1081325995.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/03/1081327592_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_efdf63a2ae0a6966702e9e375ca47b60.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti istanbul il başkanlığı, ak parti, istanbul, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, murat kurum
ak parti istanbul il başkanlığı, ak parti, istanbul, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, murat kurum
AK Partili Kabaktepe yerel seçimlerdeki hedeflerini açıkladı
21:10 03.03.2024 (güncellendi: 21:12 03.03.2024)
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, yerel seçimlerdeki hedeflerine ilişkin "İstanbul'da halihazırda 24 olan AK Partili belediye sayısını en az 30 belediyeye yükseltmeyi hedefliyoruz. AK Parti'li olmayan ilçeler de AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak" ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kentte halihazırda 24 olan AK Parti'li belediye sayısını en az 30'a yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.
AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik takvim süreci hızla ilerlerken, İstanbul teşkilatı da seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti İl Başkanı Kabaktepe de teşkilatların çalışmalarını yakından takip ediyor. Seçimlere 1 aydan az bir süre kala ilçe teşkilatlarını tek tek ziyaret etmeye başlayan Kabaktepe, sahada yürütülen faaliyetlerle yakından ilgileniyor.
'24 olan AK Parti'li belediye sayısını en az 30 belediyeye yükseltmeyi hedefliyoruz'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kabaktepe, ilçe teşkilatlarının her hafta 500 bin haneyi ziyaret ettiğini, bu çalışmaların seçim zaferinde büyük önem taşıdığını belirtti.
Kabaktepe, "İstanbul'da halihazırda 24 olan AK Parti'li belediye sayısını en az 30 belediyeye yükseltmeyi hedefliyoruz. AK Partili olmayan ilçeler de AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak. Bu ilçelerdeki vatandaşlarımız, AK Parti'nin eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşmak için adeta gün sayıyor. O günler çok yakın. 31 Mart zaferine az kaldı" ifadesini kullandı.
'Kurum'u en güçlü şekilde İBB Başkanı yapacağız'
Yirmi yıllık başarının temel lokomotifinin, temel taşıyıcısının ve anahtarının, her zaman AK Parti teşkilatları olduğuna dikkati çeken Kabaktepe, şunları kaydetti:
"Vatanına, milletine, devletine ve bayrağına büyük bir aşkla bağlı olanlar asla yorulmazlar. Seçim süresince bu anlayışı bir an olsun terk etmeden çalışan, sokak sokak, hane hane gezen teşkilatlarımızın tüm kademelerine teşekkür ederim. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun ne anlama geldiğinin bilincinde ve farkında olan, bu uğurda gecesini gündüzüne katarak çalışan siz değerli yol ve dava arkadaşlarımla, milletimize hizmet etmenin sevdasıyla çalışmaya devam edeceğiz. Durmadan, yorulmadan çalışacağız. Murat Kurum'u en güçlü şekilde İBB Başkanı yapacağız."