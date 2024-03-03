https://sputniknews.com.tr/20240303/ak-partili-kabaktepe-yerel-secimlerdeki-hedeflerini-acikladi-1081327614.html

AK Partili Kabaktepe yerel seçimlerdeki hedeflerini açıkladı

AK Partili Kabaktepe yerel seçimlerdeki hedeflerini açıkladı

Sputnik Türkiye

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, yerel seçimlerdeki hedeflerine ilişkin "İstanbul'da halihazırda 24 olan AK Partili belediye sayısını en az 30... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T21:10+0300

2024-03-03T21:10+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti istanbul il başkanlığı

ak parti

istanbul

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cumhur ittifakı

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kentte halihazırda 24 olan AK Parti'li belediye sayısını en az 30'a yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik takvim süreci hızla ilerlerken, İstanbul teşkilatı da seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti İl Başkanı Kabaktepe de teşkilatların çalışmalarını yakından takip ediyor. Seçimlere 1 aydan az bir süre kala ilçe teşkilatlarını tek tek ziyaret etmeye başlayan Kabaktepe, sahada yürütülen faaliyetlerle yakından ilgileniyor.'24 olan AK Parti'li belediye sayısını en az 30 belediyeye yükseltmeyi hedefliyoruz'Açıklamada görüşlerine yer verilen Kabaktepe, ilçe teşkilatlarının her hafta 500 bin haneyi ziyaret ettiğini, bu çalışmaların seçim zaferinde büyük önem taşıdığını belirtti.Kabaktepe, "İstanbul'da halihazırda 24 olan AK Parti'li belediye sayısını en az 30 belediyeye yükseltmeyi hedefliyoruz. AK Partili olmayan ilçeler de AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak. Bu ilçelerdeki vatandaşlarımız, AK Parti'nin eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşmak için adeta gün sayıyor. O günler çok yakın. 31 Mart zaferine az kaldı" ifadesini kullandı.'Kurum'u en güçlü şekilde İBB Başkanı yapacağız'Yirmi yıllık başarının temel lokomotifinin, temel taşıyıcısının ve anahtarının, her zaman AK Parti teşkilatları olduğuna dikkati çeken Kabaktepe, şunları kaydetti:

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