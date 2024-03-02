https://sputniknews.com.tr/20240302/zaharova-almanyada-medyanin-amaci-demokrasi-yanilsamasini-surdurmek-1081305858.html

Zaharova: Almanya'da medyanın amacı demokrasi yanılsamasını sürdürmek

Zaharova: Almanya'da medyanın amacı demokrasi yanılsamasını sürdürmek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne saldırı planıyla ilgili ses kaydına ilişkin Alman devlet yetkililerinden herhangi... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T21:38+0300

2024-03-02T21:38+0300

2024-03-02T21:38+0300

dünya

mariya zaharova

rusya

almanya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne saldırı planınıyla ilgili ses kaydına ilişkin Alman devlet yetkililerinden herhangi bir yorum gelmemesinin ülkede tek bir yönetim organının olmadığını ve medyanın amacının demokrasi yanılsamasını sürdürmek olduğunu gösterdiğini belirtti.Zaharova, Alman subayların ses kaydına ilişkin Alman hükümet yapılarından gelen yorumların resmi yetkililrden değil, medya aracılığıyla ismi açıklanmayan kaynaklardan geldiğine dikkat çekerek, "Şaşırtıcı mı? Hiç değil. Bu ne anlama geliyor? Almanya'da birleşik bir yönetim organının yokluğu. Seçkinlerin, iktidarın ve halkın ne birbirlerine karşı sorumluluğu ne de geribildirimi söz konusu. Bu, demokrasinin yokluğunun doğrudan kanıtıdır” ifadelerini kullandı.Almanya'da medyanın varlığının tek nedeninin halk demokrasisi yanılsamasını sürdürmek olduğuna vurgu yapan Zaharova, “Tüm bilgiler çarpıtılıyor, sunumu yönlendiriliyor ve sorumluluk yetkililerden kaldırılıyor. Alman seçmeni için, şu anda Almanya'yı yöneten Federal Almanya Cumhuriyeti'nin devlet aygıtı içinde, seçim sistemiyle ilgisi olmayan, görünmez bir güç var” ifadelerine yer verdi.Alman vatandaşlarının ‘kendilerini kurtarmak için eşsiz bir şansa sahip olduğunu’ belirten Zaharova, “Alman vatandaşları bu konuyu gündeme getirmek, resmi makamlardan Almanya'da neler olup bittiğini, bunun nasıl bir konuşma olduğunu ve ülkeyi kimin yönettiğini anlamak için eşsiz bir şansa sahip” değerlendirmesinde bulundu.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya ziyareti sırasında DPA’ya yaptığı açıklamada, Alman subayların ses kayıtlarının yayınlanmasını ‘çok ciddi bir konu’ olarak nitelendirerek konunun hızla aydınlatılacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240302/almanya-savunma-bakanligi-subaylarinin-konusmalarinin-dinlendigini-dogruladi-1081304698.html

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