https://sputniknews.com.tr/20240302/venezuella-devlet-baskani-uluslararasi-hukuk-gazzedeki-soykirimi-durdurma-konusunda-yetersiz-1081288111.html
Venezüella Devlet Başkanı: Uluslararası hukuk Gazze'deki soykırımı durdurma konusunda yetersiz
Venezüella Devlet Başkanı: Uluslararası hukuk Gazze'deki soykırımı durdurma konusunda yetersiz
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Maduro Gazze'ye ilişkin yaptığı konuşmasında uluslararası hukukun Gazze'deki 'katliamı ve soykırımı' engelleme konusunda yetersiz... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T09:25+0300
2024-03-02T09:25+0300
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası hukukun Gazze'deki katliamı ve soykırımı durdurma konusunda yetersiz kaldığı ifade etti.Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) VIII. Zirvesi'ne katılmak üzere ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de bulunan Maduro, basın mensuplarının Gazze'ye ilişkin sorusunu yanıtladı.Maduro konuşmasında şu cümleleri kaydetti:İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırılara konuşmasında yer veren Maduro şu cümleleri dile getirdi:Öte yandan Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves de CELAC Zirvesi açılış konuşmasında, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, 'özgür ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması' çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240116/venezuella-devlet-baskani-maduro-filistin-halkina-yonelik-soykirimi-durdurun-1079693849.html
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Venezüella Devlet Başkanı: Uluslararası hukuk Gazze'deki soykırımı durdurma konusunda yetersiz
Venezüella Devlet Başkanı Maduro Gazze'ye ilişkin yaptığı konuşmasında uluslararası hukukun Gazze'deki 'katliamı ve soykırımı' engelleme konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası hukukun Gazze'deki katliamı ve soykırımı durdurma konusunda yetersiz kaldığı ifade etti.
Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) VIII. Zirvesi'ne katılmak üzere ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de bulunan Maduro, basın mensuplarının Gazze'ye ilişkin sorusunu yanıtladı.
Maduro konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Gazze'de devam eden soykırımı liderlerle ele alacağız. Uluslararası hukuk Gazze'deki katliamı ve soykırımı durdurma konusunda yetersiz kalıyor. Her gün işlenen bu katliam karşısında uluslararası hukuk ne yapıyor? Neden Gazze halkını korumuyor? Sadece ABD ve Avrupa'nın çıkarlarını korumak için sesini yükseltiyor.
İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırılara konuşmasında yer veren Maduro şu cümleleri dile getirdi:
Yiyecek isteyen bu insanları neden öldürdünüz? Filistinli siviller, insani yardım almaya çalışırken, İsrail askerleri silahlarıyla 107'den fazla insanı katletti. Bunun adı nedir? Uluslararası hukuk mudur? Soruyorum, nerede bu uluslararası adalet? Yani uluslararası hukuk neye yarıyor? Sadece emperyalizmin katliamını gizlemeye mi yarıyor?
Öte yandan Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves de CELAC Zirvesi açılış konuşmasında, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, 'özgür ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması' çağrısında bulundu.