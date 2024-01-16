https://sputniknews.com.tr/20240116/venezuella-devlet-baskani-maduro-filistin-halkina-yonelik-soykirimi-durdurun-1079693849.html

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Filistin halkına yönelik 'soykırımı' durdurun

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Filistin halkına yönelik 'soykırımı' durdurun

Venezüella Devlet Başkanı Maduro Filistin halkına yönelik 'soykırımın durdurulması' çağrısında bulundu 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T11:39+0300

2024-01-16T11:39+0300

2024-01-16T11:39+0300

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin'e yönelik 'soykırıma' son verilmesini ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını talep ederek bu devletin vatandaşlarının barış içinde yaşama hakkına sahip olduğunun altını çizdi.Maduro yıllık ulusa sesleniş mesajının sunumu sırasında yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti:İsrail vatandaşlarının bir bölümünün Filistin'e karşı savaşın durdurulmasını talep etmek üzere Tel Aviv'de harekete geçtiğine dikkat çeken Maduro, "İsrail'de Filistin halkıyla dayanışma içinde olan fikir akımlarının yükseldiğini biliyorum. Kısa süre önce Tel Aviv'de İsraillilerin savaşı durdurun pankartlarıyla büyük yürüyüşler yaptığını gördük" dedi.Maduro ayrıca Ulusal Meclisi Filistin'e yönelik 'soykırımı' sona erdirmek için daha fazla adım atmaya çağırdı.'Venezüella bu yıl BRICS'e katılmayı hedefliyor'Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada ülkesinin bu yıl Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak olan BRICS zirvesine katılmasını umduğunu söyledi.Maduro konuşmasında şu sözlere yer verdi:Maduro, 2023 yılında Güney Afrika'da gerçekleşen zirve çerçevesinde ülkesinin ittifaka ortak olarak katılmayı başardığını hatırlattı.Velezüella , 22-24 Ağustos tarihleri arasında Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilk kez katıldı. Söz konusu zirvede Arjantin'in yanı sıra Suudi Arabistan, Etiyopya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi diğer ülkelerin de bloğa katılmasına karar verilmiş ancak Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei göreve geldikten sonra Güney Amerika ülkesinin daveti kabul etmeyeceği kararını almıştı.Venezüella lideri, bloğun dünya gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 25'ini ve küresel ticaretin yüzde 16'sını oluşturduğunu, bu nedenle ittifaka katılma olasılığını stratejik olarak değerlendirdiğini vurguladı.Maduro ayrıca bu yeni aşamada çok kutuplu bir dünyanın doğuşuna katkıda bulunmak amacıyla Latin Amerika ve Karayip entegrasyonunu yeniden inşa etmenin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerle stratejik ittifaklarda ilerleme kaydetme fikrinin olduğuna dikkat çekti.Maduro: ABD ülkemizde insan haklarını ihlal ediyorVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dokuz yıldır kendisine yönelik yaptırımları sürdüren ABD'nin ülkesinde her gün ekonomik ve insan haklarını ihlal ettiğini dile getirdi.Maduro konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Bu bağlamda, ablukaya rağmen hükümetinin vatandaşlarının korunmasını garanti ettiğini söyleyen Maduro, "ABD'nin her geçen gün artan bir güçle uyguladığı suç ablukasına rağmen, halkımızın korunmasını ve kollanmasını garanti altına alma misyonumuzdan asla vazgeçmedik.Söylemesi kolay, ancak başarılarımızın büyüklüğünün aşırı ve özel bir bağlamda gerçekleştiği gerçeğini gözden kaçırmayalım" dedi.Maduro, Venezüella'nın ABD'nin çeşitli alanlarda yaptırım uyguladığı 19 ülkeden biri olduğunu belirterek yaptırımların ülkenin gelirinde yüzde 99'luk bir düşüşe yol açtığını yineledi. 17 Ekim'de hükümet ve Venezüella muhalefeti Barbados'ta siyasi hakların geliştirilmesi ve seçim garantileri konusunda kısmi bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya cevaben, ABD Hazine Bakanlığı petrol, gaz ve altınına yönelik yaptırımların hafifletilmesi için Venezüella'ya altı aylık bir muafiyet yayımlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240103/maduro-filistin-halkinin-soykirima-maruz-kaldigini-belirtti-1079273913.html

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