https://sputniknews.com.tr/20240302/universite-mezunu-o-soruyu-bilemedi-ucun-uc-katindan-ikinin-iki-kati-cikartilirsa-sonuc-kac-olur-1081291740.html

Üniversite mezunu o soruyu bilemedi: '3'ün 3 katından 2'nin 2 katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?'

Üniversite mezunu o soruyu bilemedi: '3'ün 3 katından 2'nin 2 katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?'

Sputnik Türkiye

Bir bilgi yarışmasına katılan üniversite mezunu bir genç 3. soruda kendisine yöneltilen '3'ün 3 katından 2'nin 2 katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?' sorusuna... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T11:36+0300

2024-03-02T11:36+0300

2024-03-02T11:46+0300

türkiye

kim milyoner olmak ister

yarışma

matematik

üniversite

mezun

istanbul teknik üniversitesi (itü)

kenan imirzalıoğlu

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Türkiye'nin en çok takip edilen bilgi yarışmalarından biri olarak ekran tarihinde büyük bir yer edinen 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya katılan yarışmacıya, "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?” sorusu yöneltildi.Soruya “Biliyorum galiba” diyen ancak Kenan İmirzalioğlu’nun kendisini korkuttuğunu belirten yarışmacı, bu soru için telefon jokerini kullanmak istediğini dile getirdi.Telefon jokeri için İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi olan arkadaşını arayan ve matematikte arkadaşının iyi olduğunu belirten yarışmacı, aynı soruyu telefondaki arkadaşına da yöneltti.Arkadaşının yanıt olarak kendisine "23" cevabını vermesine güvenerek bu yanıtı doğru kabul eden ve soruyu bu şekilde yanıtlayan yarışmacı, soruya yanlış cevap vererek yarışmadan elendi.Yarışmacının heyecanlı olduğu göze çarparken söz konusu anlar sosyal medyada gündeme geldi.

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kim milyoner olmak ister, yarışma, matematik, üniversite, mezun, istanbul teknik üniversitesi (itü), kenan imirzalıoğlu