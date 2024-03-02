https://sputniknews.com.tr/20240302/universite-mezunu-o-soruyu-bilemedi-ucun-uc-katindan-ikinin-iki-kati-cikartilirsa-sonuc-kac-olur-1081291740.html
Üniversite mezunu o soruyu bilemedi: '3'ün 3 katından 2'nin 2 katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?'
Üniversite mezunu o soruyu bilemedi: '3'ün 3 katından 2'nin 2 katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?'
Sputnik Türkiye
Bir bilgi yarışmasına katılan üniversite mezunu bir genç 3. soruda kendisine yöneltilen '3'ün 3 katından 2'nin 2 katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?' sorusuna... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T11:36+0300
2024-03-02T11:36+0300
2024-03-02T11:46+0300
türkiye
kim milyoner olmak ister
yarışma
matematik
üniversite
mezun
istanbul teknik üniversitesi (itü)
kenan imirzalıoğlu
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Türkiye'nin en çok takip edilen bilgi yarışmalarından biri olarak ekran tarihinde büyük bir yer edinen 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya katılan yarışmacıya, "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?” sorusu yöneltildi.Soruya “Biliyorum galiba” diyen ancak Kenan İmirzalioğlu’nun kendisini korkuttuğunu belirten yarışmacı, bu soru için telefon jokerini kullanmak istediğini dile getirdi.Telefon jokeri için İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi olan arkadaşını arayan ve matematikte arkadaşının iyi olduğunu belirten yarışmacı, aynı soruyu telefondaki arkadaşına da yöneltti.Arkadaşının yanıt olarak kendisine "23" cevabını vermesine güvenerek bu yanıtı doğru kabul eden ve soruyu bu şekilde yanıtlayan yarışmacı, soruya yanlış cevap vererek yarışmadan elendi.Yarışmacının heyecanlı olduğu göze çarparken söz konusu anlar sosyal medyada gündeme geldi.
https://sputniknews.com.tr/20240302/hirsizlardan-bikan-esnaf-aracini-zincire-vurdu-cay-kasigiyla-bile-aciliyor-1081291009.html
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kim milyoner olmak ister, yarışma, matematik, üniversite, mezun, istanbul teknik üniversitesi (itü), kenan imirzalıoğlu
kim milyoner olmak ister, yarışma, matematik, üniversite, mezun, istanbul teknik üniversitesi (itü), kenan imirzalıoğlu
Üniversite mezunu o soruyu bilemedi: '3'ün 3 katından 2'nin 2 katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?'
11:36 02.03.2024 (güncellendi: 11:46 02.03.2024)
Bir bilgi yarışmasına katılan üniversite mezunu bir genç 3. soruda kendisine yöneltilen '3'ün 3 katından 2'nin 2 katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?' sorusuna yanıt veremedi.
Türkiye'nin en çok takip edilen bilgi yarışmalarından biri olarak ekran tarihinde büyük bir yer edinen 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya katılan yarışmacıya, "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?” sorusu yöneltildi.
Soruya “Biliyorum galiba” diyen ancak Kenan İmirzalioğlu’nun kendisini korkuttuğunu belirten yarışmacı, bu soru için telefon jokerini kullanmak istediğini dile getirdi.
Telefon jokeri için İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi olan arkadaşını arayan ve matematikte arkadaşının iyi olduğunu belirten yarışmacı, aynı soruyu telefondaki arkadaşına da yöneltti.
Arkadaşının yanıt olarak kendisine "23" cevabını vermesine güvenerek bu yanıtı doğru kabul eden ve soruyu bu şekilde yanıtlayan yarışmacı, soruya yanlış cevap vererek yarışmadan elendi.
Yarışmacının heyecanlı olduğu göze çarparken söz konusu anlar sosyal medyada gündeme geldi.