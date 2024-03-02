https://sputniknews.com.tr/20240302/saadet-partisinin-istanbul-adayi-aydindan-pembe-metrobus-vaadi-1081306566.html
Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Aydın'dan pembe metrobüs vaadi
Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Aydın'dan pembe metrobüs vaadi
Sputnik Türkiye
Saadet Partisi İBB Başkan adayı Birol Aydın, göreve seçilmeleri halinde kalıcı çözüm bulunana kadar kadınlar, 65 yaş üstü kişiler ve engelliler için tercihe... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T23:34+0300
2024-03-02T23:34+0300
2024-03-02T23:34+0300
türkiye
metrobüs
pembe
31 mart yerel seçimleri
saadet partisi
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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Aydın, İstanbul'un nüfus açısından en büyük ilçesinde bulunduklarını belirterek, bugün Esenyurt ve İstanbul'da keşmekeşliğin hakim olduğunu savundu.Aydın, "31 Mart'ta biz, İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu ortaya koyacak bir anlayışı seçip seçmemekle karşı karşıya olacağız" dedi.İstanbul için projelerini anlatan Aydın, başlatılan metro projelerini tamamlayacaklarını, tramvay hatlarını arttıracaklarını, sinyalizasyon sistemlerinde yapay zekadan faydalanarak trafikte kalma süresini azaltacaklarını, teşvik edici projeleri devreye sokarak İstanbul'un nüfusunu azaltacaklarını kaydetti.Aydın, yeni bir İstanbul tasavvurunu ortaya koyacaklarını dile getirerek, "İstanbul tasavvuru olmayanlar, mevcut keşmekeşin içerisinde vaatlerde bulunuyor. Bizim bir İstanbul tasavvurumuz var. O tasavvurun merkezinde insan, aile, mahalle ve kalite var" dedi.İstanbul'da metrobüslerdeki kalabalığa işaret eden Aydın, konuşmasını şöyle tamamladı:
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metrobüs, pembe, 31 mart yerel seçimleri, saadet partisi
metrobüs, pembe, 31 mart yerel seçimleri, saadet partisi
Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Aydın'dan pembe metrobüs vaadi
Saadet Partisi İBB Başkan adayı Birol Aydın, göreve seçilmeleri halinde kalıcı çözüm bulunana kadar kadınlar, 65 yaş üstü kişiler ve engelliler için tercihe bağlı olarak pembe metrobüs hizmeti sunacaklarını söyledi.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Aydın, İstanbul'un nüfus açısından en büyük ilçesinde bulunduklarını belirterek, bugün Esenyurt ve İstanbul'da keşmekeşliğin hakim olduğunu savundu.
Aydın, "31 Mart'ta biz, İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu ortaya koyacak bir anlayışı seçip seçmemekle karşı karşıya olacağız" dedi.
İstanbul için projelerini anlatan Aydın, başlatılan metro projelerini tamamlayacaklarını, tramvay hatlarını arttıracaklarını, sinyalizasyon sistemlerinde yapay zekadan faydalanarak trafikte kalma süresini azaltacaklarını, teşvik edici projeleri devreye sokarak İstanbul'un nüfusunu azaltacaklarını kaydetti.
Aydın, yeni bir İstanbul tasavvurunu ortaya koyacaklarını dile getirerek, "İstanbul tasavvuru olmayanlar, mevcut keşmekeşin içerisinde vaatlerde bulunuyor. Bizim bir İstanbul tasavvurumuz var. O tasavvurun merkezinde insan, aile, mahalle ve kalite var" dedi.
İstanbul'da metrobüslerdeki kalabalığa işaret eden Aydın, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Allah nasip ederse pembe metrobüsü İstanbul'umuza kazandıracağız. Birileri çıkmış, 'Siz, kadın ile erkek arasında eşitliğe mi müdahale ediyorsunuz?' diyor. Haydi oradan. Hangi akıl sabah saat 08.30'da, akşam 17.00-19.00'da balık istifi olmuş o hale kadınımızı, yaşlılarımızı, engellilerimizi reva görür? Bizim vicdanımız bunu kaldırmaz. Kalıcı çözümü bulana kadar hürmete en layık kadınlarımızı, 65 yaş üstü büyüklerimizi ve engellilerimizi alternatif bir şekilde tercihe bağlı olarak pembe metrobüs hizmetiyle buluşturacağız."