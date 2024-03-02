https://sputniknews.com.tr/20240302/saadet-partisinin-istanbul-adayi-aydindan-pembe-metrobus-vaadi-1081306566.html

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Aydın'dan pembe metrobüs vaadi

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Aydın'dan pembe metrobüs vaadi

Sputnik Türkiye

Saadet Partisi İBB Başkan adayı Birol Aydın, göreve seçilmeleri halinde kalıcı çözüm bulunana kadar kadınlar, 65 yaş üstü kişiler ve engelliler için tercihe... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T23:34+0300

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2024-03-02T23:34+0300

türkiye

metrobüs

pembe

31 mart yerel seçimleri

saadet partisi

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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Aydın, İstanbul'un nüfus açısından en büyük ilçesinde bulunduklarını belirterek, bugün Esenyurt ve İstanbul'da keşmekeşliğin hakim olduğunu savundu.Aydın, "31 Mart'ta biz, İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu ortaya koyacak bir anlayışı seçip seçmemekle karşı karşıya olacağız" dedi.İstanbul için projelerini anlatan Aydın, başlatılan metro projelerini tamamlayacaklarını, tramvay hatlarını arttıracaklarını, sinyalizasyon sistemlerinde yapay zekadan faydalanarak trafikte kalma süresini azaltacaklarını, teşvik edici projeleri devreye sokarak İstanbul'un nüfusunu azaltacaklarını kaydetti.Aydın, yeni bir İstanbul tasavvurunu ortaya koyacaklarını dile getirerek, "İstanbul tasavvuru olmayanlar, mevcut keşmekeşin içerisinde vaatlerde bulunuyor. Bizim bir İstanbul tasavvurumuz var. O tasavvurun merkezinde insan, aile, mahalle ve kalite var" dedi.İstanbul'da metrobüslerdeki kalabalığa işaret eden Aydın, konuşmasını şöyle tamamladı:

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metrobüs, pembe, 31 mart yerel seçimleri, saadet partisi