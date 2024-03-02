https://sputniknews.com.tr/20240302/rus-hava-savunma-gucleri-finlandiya-korfezi-uzerindeki-hedefleri-vurdu-1081306040.html
Rus hava savunma güçleri Finlandiya Körfezi üzerindeki hedefleri vurdu
Rus hava savunma güçleri Finlandiya Körfezi üzerindeki hedefleri vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Leningrad bölgesinde devreye giren hava savunma sistemlerinin bölgeye yönelen birçok hava hedefini vurduğu bildirildi. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T22:19+0300
2024-03-02T22:19+0300
2024-03-02T22:29+0300
dünya
rusya
finlandiya
leningrad
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/1a/1045056555_0:410:1873:1464_1920x0_80_0_0_88f07073c0b31e9b45dad38faf47aa4b.jpg
Leningrad Bölgesi Valisi Aleksander Drozdenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada hava savunma sistemlerinin Leningrad bölgesinin Lomonosovskiy bölgesinde birçok hava hedefini vurduğunu belirtti.Drozdenko, “Leningrad bölgesinin Lomonosovskiy bölgesinde hava savunma sistemleri devreye girdi. Finlandiya Körfezi'nin suları ve kıyılarındaki hava hedefleri vuruldu” ifadelerine yer vererek, hava savunma sistemlerinin faaliyetinin ardından herhangi bir can kaybı ve hasar yaşanmadığı bilgisini paylaştı.Bugün akşam saatlerinde, Moskova saatiyle 19.32'de (TSİ ile aynı), St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havaalanı'nın bulunduğu bölge, tanımlanamayan cisim görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatılmıştı. Yarım saat aradan sonra kısıtlamalar kaldırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240302/finlandiya-cumhurbaskaninindan-nukleer-mesaji-nukleer-caydiriciliga-sahip-olmaliyiz-1081293836.html
rusya
finlandiya
leningrad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/1a/1045056555_0:235:1873:1640_1920x0_80_0_0_3bb32a91e5f58d1e250395c59d206b2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, finlandiya, leningrad
rusya, finlandiya, leningrad
Rus hava savunma güçleri Finlandiya Körfezi üzerindeki hedefleri vurdu
22:19 02.03.2024 (güncellendi: 22:29 02.03.2024)
Rusya’nın Leningrad bölgesinde devreye giren hava savunma sistemlerinin bölgeye yönelen birçok hava hedefini vurduğu bildirildi.
Leningrad Bölgesi Valisi Aleksander Drozdenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada hava savunma sistemlerinin Leningrad bölgesinin Lomonosovskiy bölgesinde birçok hava hedefini vurduğunu belirtti.
Drozdenko, “Leningrad bölgesinin Lomonosovskiy bölgesinde hava savunma sistemleri devreye girdi. Finlandiya Körfezi'nin suları ve kıyılarındaki hava hedefleri vuruldu” ifadelerine yer vererek, hava savunma sistemlerinin faaliyetinin ardından herhangi bir can kaybı ve hasar yaşanmadığı bilgisini paylaştı.
Bugün akşam saatlerinde, Moskova saatiyle 19.32'de (TSİ ile aynı), St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havaalanı'nın bulunduğu bölge, tanımlanamayan cisim görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatılmıştı. Yarım saat aradan sonra kısıtlamalar kaldırılmıştı.