https://sputniknews.com.tr/20240302/rus-hava-savunma-gucleri-finlandiya-korfezi-uzerindeki-hedefleri-vurdu-1081306040.html

Rus hava savunma güçleri Finlandiya Körfezi üzerindeki hedefleri vurdu

Rus hava savunma güçleri Finlandiya Körfezi üzerindeki hedefleri vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Leningrad bölgesinde devreye giren hava savunma sistemlerinin bölgeye yönelen birçok hava hedefini vurduğu bildirildi. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T22:19+0300

2024-03-02T22:19+0300

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Leningrad Bölgesi Valisi Aleksander Drozdenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada hava savunma sistemlerinin Leningrad bölgesinin Lomonosovskiy bölgesinde birçok hava hedefini vurduğunu belirtti.Drozdenko, “Leningrad bölgesinin Lomonosovskiy bölgesinde hava savunma sistemleri devreye girdi. Finlandiya Körfezi'nin suları ve kıyılarındaki hava hedefleri vuruldu” ifadelerine yer vererek, hava savunma sistemlerinin faaliyetinin ardından herhangi bir can kaybı ve hasar yaşanmadığı bilgisini paylaştı.Bugün akşam saatlerinde, Moskova saatiyle 19.32'de (TSİ ile aynı), St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havaalanı'nın bulunduğu bölge, tanımlanamayan cisim görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatılmıştı. Yarım saat aradan sonra kısıtlamalar kaldırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240302/finlandiya-cumhurbaskaninindan-nukleer-mesaji-nukleer-caydiriciliga-sahip-olmaliyiz-1081293836.html

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