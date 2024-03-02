https://sputniknews.com.tr/20240302/resmi-gazetede-tedastan-sokak-aydinlatmalari-icin-duyuru-elektrik-sayaclari-icin-erteleme-karari-1081295739.html
Resmi Gazete'de TEDAŞ'tan sokak aydınlatmaları için duyuru: Elektrik sayaçları için erteleme kararı
Resmi Gazete'de TEDAŞ'tan sokak aydınlatmaları için duyuru: Elektrik sayaçları için erteleme kararı
Sputnik Türkiye
TEDAŞ, genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işlemini 31 Aralık 2024'e kadar tamamlama kararı aldı. İşte... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T13:54+0300
2024-03-02T13:54+0300
2024-03-02T13:54+0300
türkiye
elektrik
sayaç
sayaç
sokak
lamba
aydınlatma
resmi gazete
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Genel aydınlatma sayaçlarının tamamının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işleminin süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar bir yıl ötelendi.Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlük kazanmış sayılacak.Düzenleme 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlanmış olması gereken genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması işleminin tamamlanma süresini 31 Aralık 2024 tarihine kadar öteledi.Bu kapsamda 01 Ocak 2024’ten itibaren; genel aydınlatma sayaçlarına ilişkin olarak Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından anlık ve/veya çevrimiçi izlenemeyen sayaçların tüketim giderlerinin ödemesi de yapılmayacak. Kaynak: Genel aydınlatma sayaçları yılsonunda OSOS kapsamına alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20240302/minibuslerde-istanbul-kart-donemi-aktarma-ve-ucretsiz-tasimadan-yararlanilabilecek-1081291651.html
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Resmi Gazete'de TEDAŞ'tan sokak aydınlatmaları için duyuru: Elektrik sayaçları için erteleme kararı
TEDAŞ, genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işlemini 31 Aralık 2024'e kadar tamamlama kararı aldı. İşte, Resmi Gazete'de duyurulan o karara ilişkin detaylar...
Genel aydınlatma sayaçlarının tamamının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işleminin süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar bir yıl ötelendi.
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlük kazanmış sayılacak.
Düzenleme 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlanmış olması gereken genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması işleminin tamamlanma süresini 31 Aralık 2024 tarihine kadar öteledi.
Bu kapsamda 01 Ocak 2024’ten itibaren; genel aydınlatma sayaçlarına ilişkin olarak Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından anlık ve/veya çevrimiçi izlenemeyen sayaçların tüketim giderlerinin ödemesi de yapılmayacak. Kaynak: Genel aydınlatma sayaçları yılsonunda OSOS kapsamına alınacak.