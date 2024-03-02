https://sputniknews.com.tr/20240302/minibuslerde-istanbul-kart-donemi-aktarma-ve-ucretsiz-tasimadan-yararlanilabilecek-1081291651.html

Minibüslerde İstanbul Kart dönemi: Aktarma ve ücretsiz taşımadan yararlanılabilecek

Minibüslerde İstanbul Kart dönemi: Aktarma ve ücretsiz taşımadan yararlanılabilecek

Sputnik Türkiye

'Minibüslerde İstanbul Kart kullanılıyor mu' sorusu gündeme gelirken, İBB, minibüslerde İstanbul Kart ile ödeme dönemini başlattığını ve projenin ilk etapta... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T11:38+0300

2024-03-02T11:38+0300

2024-03-02T11:38+0300

minibüs

dolmuş

istanbul kart

istanbul kart

istanbulkart

türkiye

aktarma

arnavutköy

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Türkiye’nin ve dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi olan İstanbul’da toplu taşımayı her gün milyonlarca kişi kullanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşımada tam entegrasyonu sağlayan 'Ücret Entegrasyon Projesi'ni hayata geçirdi. Minibüsten otobüs statüsüne geçen 9 araçta başlayan uygulama, kısa sürede İstanbul geneline yayılacak.Proje ile İstanbul’un toplu ulaşımı, ücret entegrasyonuyla tam entegre hale gelecek. Böylece minibüs yolcuları da aktarma, ücretsiz ve indirim avantajlarından yararlanabilecek. İBB Arnavutköy Kültür Merkezi'nde yapılan 'Ücret Entegrasyon Projesi' tanıtım toplantısında konuşma yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, “Kurduğumuz altyapı sistemini İstanbul’un genelinde kurgulayacağız. İBB olarak hem İstanbul halkına konforlu entegre bir ulaşım hizmeti vermek hem de ulaşım esnafının sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Artık minibüsler de raylı sistemle, deniz yoluyla, otobüsle tam entegre olacak. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından sübvanse edilecek” dedi.Hangi minibüs hatlarında İstanbul Kart geçerli?Ücret entegrasyonundan ilk etapta 17+1 koltuk kapasitesindeki araçlar yararlanabilecek. Arnavutköy’deki proje kapsamındaki hatlar ise; ARN2, ARN3, ARN4, ARN5, ARN6, ARN7, ARN8 ARN9, ARN10 ve ARN11.

https://sputniknews.com.tr/20240301/genc-kart-uygulamasi-basladi--1081247991.html

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minibüs, dolmuş, istanbul kart, istanbul kart, istanbulkart, aktarma, arnavutköy