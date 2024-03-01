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Genç Kart uygulaması başladı: Başvuru nasıl yapılıyor?
Genç Kart uygulaması başladı: Başvuru nasıl yapılıyor?
Sputnik Türkiye
Gençlerin sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabileceği "Genç Kart" uygulaması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Genç Kart... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T10:08+0300
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"Genç Kart" sahipleri sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Genç Kart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.Genç kart nedir?Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sanat etkinlikleri bu kapsamda olacak."Genç Kart" uygulamasından 18 yaşına giren gençler bir yıl boyunca faydalanabilecek.Genç kart nereden alınır?Uygulamaya ilişkin başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde başvurulara ilişkin bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.
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genç kart nedir, kimler kullanabilir, nasıl ve nereden başvuru yapılır,genç kart başvuru
genç kart nedir, kimler kullanabilir, nasıl ve nereden başvuru yapılır,genç kart başvuru

Genç Kart uygulaması başladı: Başvuru nasıl yapılıyor?

10:08 01.03.2024 (güncellendi: 10:10 01.03.2024)
© AFP 2023 / ED JONESGençler ve elektronik cihazlar
Gençler ve elektronik cihazlar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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Gençlerin sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabileceği "Genç Kart" uygulaması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Genç Kart nedir, kimler kullanabilir, nasıl ve nereden başvuru yapılır?
"Genç Kart" sahipleri sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Genç Kart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.

Genç kart nedir?

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sanat etkinlikleri bu kapsamda olacak.

"Genç Kart" uygulamasından 18 yaşına giren gençler bir yıl boyunca faydalanabilecek.

Genç kart nereden alınır?

Uygulamaya ilişkin başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde başvurulara ilişkin bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.
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