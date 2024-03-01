https://sputniknews.com.tr/20240301/genc-kart-uygulamasi-basladi--1081247991.html

Genç Kart uygulaması başladı: Başvuru nasıl yapılıyor?

Genç Kart uygulaması başladı: Başvuru nasıl yapılıyor?

Sputnik Türkiye

Gençlerin sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabileceği "Genç Kart" uygulaması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Genç Kart... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T10:08+0300

2024-03-01T10:08+0300

2024-03-01T10:10+0300

yaşam

müze

kültür ve turizm bakanlığı

genç

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070099728_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_7d67c3947a7714a2bed8c4478404697d.jpg

"Genç Kart" sahipleri sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Genç Kart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.Genç kart nedir?Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sanat etkinlikleri bu kapsamda olacak."Genç Kart" uygulamasından 18 yaşına giren gençler bir yıl boyunca faydalanabilecek.Genç kart nereden alınır?Uygulamaya ilişkin başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde başvurulara ilişkin bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230728/muze-ve-oren-yerlerine-giris-ucretleri-zamlandi-1074080217.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

genç kart nedir, kimler kullanabilir, nasıl ve nereden başvuru yapılır,genç kart başvuru