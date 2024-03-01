https://sputniknews.com.tr/20240301/genc-kart-uygulamasi-basladi--1081247991.html
Genç Kart uygulaması başladı: Başvuru nasıl yapılıyor?
Genç Kart uygulaması başladı: Başvuru nasıl yapılıyor?
Sputnik Türkiye
Gençlerin sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabileceği "Genç Kart" uygulaması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Genç Kart... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T10:08+0300
2024-03-01T10:08+0300
2024-03-01T10:10+0300
yaşam
müze
kültür ve turizm bakanlığı
genç
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"Genç Kart" sahipleri sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Genç Kart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.Genç kart nedir?Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sanat etkinlikleri bu kapsamda olacak."Genç Kart" uygulamasından 18 yaşına giren gençler bir yıl boyunca faydalanabilecek.Genç kart nereden alınır?Uygulamaya ilişkin başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde başvurulara ilişkin bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230728/muze-ve-oren-yerlerine-giris-ucretleri-zamlandi-1074080217.html
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genç kart nedir, kimler kullanabilir, nasıl ve nereden başvuru yapılır,genç kart başvuru
genç kart nedir, kimler kullanabilir, nasıl ve nereden başvuru yapılır,genç kart başvuru
Genç Kart uygulaması başladı: Başvuru nasıl yapılıyor?
10:08 01.03.2024 (güncellendi: 10:10 01.03.2024)
Gençlerin sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabileceği "Genç Kart" uygulaması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Genç Kart nedir, kimler kullanabilir, nasıl ve nereden başvuru yapılır?
"Genç Kart" sahipleri sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Genç Kart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.
Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sanat etkinlikleri bu kapsamda olacak.
"Genç Kart" uygulamasından 18 yaşına giren gençler bir yıl boyunca faydalanabilecek.
Genç kart nereden alınır?
Uygulamaya ilişkin başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde başvurulara ilişkin bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.