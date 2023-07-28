https://sputniknews.com.tr/20230728/muze-ve-oren-yerlerine-giris-ucretleri-zamlandi-1074080217.html

Müze ve ören yerlerine giriş ücretleri zamlandı

Müze ve ören yerlerine giriş ücretleri zamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yeri giriş ücretlerine 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere zam yaptı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T01:28+0300

2023-07-28T01:28+0300

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yaşam

kültür ve turizm bakanlığı

ücret

müze

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Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine 1 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere zam yaptı.Geçen nisan ayında yapılan yüzde yüze varan zammın ardından, müze ve ören yeri giriş ücretleri yüzde 50 ile 100 arasında artırıldı.Zamlı listeye göre İstanbul Havalimanı Müzesi'nin giriş ücreti 13 Euro olarak belirlenirken, bazı müze ve ören yerlerine giriş ücretleri şöyle:

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kültür ve turizm bakanlığı, ücret, müze