https://sputniknews.com.tr/20230728/muze-ve-oren-yerlerine-giris-ucretleri-zamlandi-1074080217.html
Müze ve ören yerlerine giriş ücretleri zamlandı
Müze ve ören yerlerine giriş ücretleri zamlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yeri giriş ücretlerine 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere zam yaptı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T01:28+0300
2023-07-28T01:28+0300
2023-07-28T01:28+0300
yaşam
kültür ve turizm bakanlığı
ücret
müze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070945171_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_175b1be0fb3ac0153e70cd98146520a0.jpg
Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine 1 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere zam yaptı.Geçen nisan ayında yapılan yüzde yüze varan zammın ardından, müze ve ören yeri giriş ücretleri yüzde 50 ile 100 arasında artırıldı.Zamlı listeye göre İstanbul Havalimanı Müzesi'nin giriş ücreti 13 Euro olarak belirlenirken, bazı müze ve ören yerlerine giriş ücretleri şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070945171_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_b9e8d22298da945ce55ecb4d5dd69495.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kültür ve turizm bakanlığı, ücret, müze
kültür ve turizm bakanlığı, ücret, müze
Müze ve ören yerlerine giriş ücretleri zamlandı
Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yeri giriş ücretlerine 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere zam yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine 1 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere zam yaptı.
Geçen nisan ayında yapılan yüzde yüze varan zammın ardından, müze ve ören yeri giriş ücretleri yüzde 50 ile 100 arasında artırıldı.
Zamlı listeye göre İstanbul Havalimanı Müzesi'nin giriş ücreti 13 Euro olarak belirlenirken, bazı müze ve ören yerlerine giriş ücretleri şöyle:
Pamukkale Ören Yeri: 700 TL
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi: 450 TL
Anadolu Medeniyetleri Müzesi: 280 TL