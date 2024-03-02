https://sputniknews.com.tr/20240302/rekorlar-kirdilar-dunyada-en-cok-izlenen-turk-dizileri--1081303090.html
Rekorlar kırdılar: Dünyada en çok izlenen Türk dizileri
Rekorlar kırdılar: Dünyada en çok izlenen Türk dizileri
Sputnik Türkiye
Tüm dünyada izlenen Türk dizi sektörü 2023'te daha da büyüyerek tüm dünyaya yayıldı. Peki hangi diziler tüm dünyada tuttu? 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T18:09+0300
2024-03-02T18:09+0300
2024-03-02T18:10+0300
türkiye
dizi
türk dizileri
diriliş ertuğrul (dizi)
muhteşem yüzyıl
ezel
aşk-ı memnu
kara para
kurtlar vadisi
sen çal kapımı
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Son haftalarda sürekli olarak Türk dizi sektörünün 2023 yılında ne kadar geniş bir alana eriştiği konuşuluyor. Öyle ki özellikle bazı Türk dizileri o kadar tuttu ki, yabancı ülkelerde en çok izlenen dizi haline geldi. Özellikle İspanya, Güney Amerika ve Ortadoğu'da Türk dizileri rekorlar kırdı, verilere göre Türk dizilerine talep yüzde 184 arttı. Peki en popüler diziler hangileri oldu?Muhteşem Yüzyıl Yayınlandığı dönemde hem Türkiye'de hem yakın coğrafyada inanılmaz etki yaratan Muhteşem Yılyüz, yapıldığı dönemin en iyi dizilerinden biri oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminin anlatıldığı dizide Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Mehmet Günsür yer alıyor. 70'den fazla gösterildiği belirten dizi, aradan birçok yılın geçmesine rağmen toplamda 500 milyondan fazla kişi tarafından izlendiği biliniyor. Dizinin hayranları arasında rapçi Cardi B dahi bulunuyor. Kara Para Aşk Görece eski bir dizi olan Kara Para Aşk dizisi, Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek ve Erkan Can gibi ünlü oyuncuların başrolünde polisiye ve aksiyon dizisi olarak öne çıkıyor. Türkiye'de sevildiği kadar dünyada da meşhur olan filmin fanları arasında ünlü futbolcu Lionel Messi dahi bulunuyor. Diriliş Ertuğrul Osmanlı'nın kuruluşunu ele alan ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde Diriliş Ertuğrul dizisi, savaş ve aksiyon sahneleri ile büyük bir yapım olmasının yanında Türkiye ve dünyada popüler olmuş önde gelen tarih dizilerinden biri oldu. Dizi IMDb'de 40 bin kişi tarafından oylanıp 7.9 puan aldı, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Özellikle Hindistan, Pakistan ve Ortadoğu gibi ülkelerde dizi o kadar meşhur oldu ki birden fazla dile çevrilen dizinin YouTube'da Urduca dilindeki dublajı 153 milyon görüntülenme aldı. Gaddar Daha çok yeni olmasına karşın başrolünü Çağatay Ulusoy'un aldığı Gaddar dizisi, şimdiden en popüler Türk dizilerinden biri oldu. Tema olarak aksiyonseverlere hitap eden dizi birçok platformda kendinden bahsetti. Dizinin yakın zamanda daha da büyük izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor. Bunlar dışında da efsaneleşmiş ve çok izlenmiş Türk dizileri listelerde şöyle yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20240217/turkiye-dunyaya-en-cok-dizi-ihrac-eden-ucuncu-ulke-oldu-1080829266.html
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en çok izlenen türk dizileri, türk dizileri, dizi, muhteşem yüzyıl, ezel, aşk-ı memnu, kurtlar vadisi, efsane diziler, dünya, sektör, sen çal kapımı, erkenci kuş
en çok izlenen türk dizileri, türk dizileri, dizi, muhteşem yüzyıl, ezel, aşk-ı memnu, kurtlar vadisi, efsane diziler, dünya, sektör, sen çal kapımı, erkenci kuş
Rekorlar kırdılar: Dünyada en çok izlenen Türk dizileri
18:09 02.03.2024 (güncellendi: 18:10 02.03.2024)
Tüm dünyada izlenen Türk dizi sektörü 2023'te daha da büyüyerek tüm dünyaya yayıldı. Peki hangi diziler tüm dünyada tuttu?
Son haftalarda sürekli olarak Türk dizi sektörünün 2023 yılında ne kadar geniş bir alana eriştiği konuşuluyor. Öyle ki özellikle bazı Türk dizileri o kadar tuttu ki, yabancı ülkelerde en çok izlenen dizi haline geldi. Özellikle İspanya, Güney Amerika ve Ortadoğu'da Türk dizileri rekorlar kırdı, verilere göre Türk dizilerine talep yüzde 184 arttı. Peki en popüler diziler hangileri oldu?
Yayınlandığı dönemde hem Türkiye'de hem yakın coğrafyada inanılmaz etki yaratan Muhteşem Yılyüz, yapıldığı dönemin en iyi dizilerinden biri oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminin anlatıldığı dizide Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Mehmet Günsür yer alıyor. 70'den fazla gösterildiği belirten dizi, aradan birçok yılın geçmesine rağmen toplamda 500 milyondan fazla kişi tarafından izlendiği biliniyor.
Dizinin hayranları arasında rapçi Cardi B dahi bulunuyor.
Görece eski bir dizi olan Kara Para Aşk dizisi, Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek ve Erkan Can gibi ünlü oyuncuların başrolünde polisiye ve aksiyon dizisi olarak öne çıkıyor. Türkiye'de sevildiği kadar dünyada da meşhur olan filmin fanları arasında ünlü futbolcu Lionel Messi dahi bulunuyor.
Osmanlı'nın kuruluşunu ele alan ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde Diriliş Ertuğrul dizisi, savaş ve aksiyon sahneleri ile büyük bir yapım olmasının yanında Türkiye ve dünyada popüler olmuş önde gelen tarih dizilerinden biri oldu. Dizi IMDb'de 40 bin kişi tarafından oylanıp 7.9 puan aldı, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Özellikle Hindistan, Pakistan ve Ortadoğu gibi ülkelerde dizi o kadar meşhur oldu ki birden fazla dile çevrilen dizinin YouTube'da Urduca dilindeki dublajı 153 milyon görüntülenme aldı.
Daha çok yeni olmasına karşın başrolünü Çağatay Ulusoy'un aldığı Gaddar dizisi, şimdiden en popüler Türk dizilerinden biri oldu. Tema olarak aksiyonseverlere hitap eden dizi birçok platformda kendinden bahsetti. Dizinin yakın zamanda daha da büyük izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.
Bunlar dışında da efsaneleşmiş ve çok izlenmiş Türk dizileri listelerde şöyle yer aldı: