https://sputniknews.com.tr/20240302/meteorolojiden-saatli-uyari-istanbul-ankara-ve-izmir-dahil-cok-sayida-il-icin-saganak-uyarisi-1081290448.html

Meteorolojiden saatli uyarı: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil çok sayıda il için sağanak alarmı

Meteorolojiden saatli uyarı: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil çok sayıda il için sağanak alarmı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı. Bahar havası yerini sağanak yağışa bırakacak. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil çok sayıda il... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T11:21+0300

2024-03-02T11:21+0300

2024-03-02T11:54+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Mart'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelindeki ılık hava, hafta sonu itibarıyla yerini yağışlı ve soğuk havaya bırakıyor. Hava sıcaklığı Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak.Yapılan son tahminlere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerine kadar toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in (Ordu dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesiGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240302/marmarada-gizli-fay-endisesi-en-iyimser-senaryo-bile-tuyler-urpertici-1081287575.html

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