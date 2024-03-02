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Marmara'da gizli fay endişesi: 'En iyimser senaryo bile tüyler ürpertici'
Marmara'da gizli fay endişesi: 'En iyimser senaryo bile tüyler ürpertici'
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanlarına göre, muhtemel büyük bir depreme dair bilimsel raporlarda öngörülen süreler oldukça kısalıyor. Ne yazık ki, İstanbul için en iyimser senaryo... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T09:18+0300
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Yaklaşan yerel seçimlere az bir zaman kala, seçmenlerin tercihlerini etkileyen önemli dinamiklerden biri kentsel dönüşüm sorunu olarak ortaya çıkıyor. Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi gibi birçok il deprem gerçeği ve tehdidiyle karşı karşıya.Asıl kritik konu ise birçok bilim insanının öngörülerinin de uyumlu olduğu gibi, korkulan Kuzey Anadolu Fayı'nın tek seferde boydan boya kırılması ve 7.6 veya daha büyük bir deprem üretmesi durumunda felaketin boyutunun sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağı açık. Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve Kuzey Anadolu Fayı'nın içinden geçen 7 il ve 50 ilçe bulunuyor. Bu fay hattının yan kollarının doğrudan tehdit altında olduğu bölgeler bile mevcut. Çünkü Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'nden geçen zonu oldukça parçalı bir yapıya sahip. Herhangi bir kolun depremi, sadece İstanbul'u değil, Bursa'yı, Kocaeli'ni, Yalova'yı da etkileyecek şekilde sarsıntılar yaratabilir.'MTA’nın hazırladığı mevcut haritalarda görülmeyen ama aktif durumda olan gizli ya da gömülü diri faylar söz konusu'Milliyet'in yazısına göre, MTA’nın hazırladığı mevcut haritalarda görülmeyen ama aktif durumda olan gizli ya da gömülü diri faylar da söz konusu. Bunlar da ancak deprem olduğunda keşfediliyor ya da özel araştırma projeleriyle tespit edilebiliyor. Mesela üç üniversitenin Bursa’daki aktif fay hatları üzerine yaptığı ortak çalışmada keşfedilen ve 7.3 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği söylenen yeni fay keşfedilmişti. Bu durumda en merak edilen de Marmara Bölgesi ve denizindeki daha başka gizli faylar olabilir mi endişesi.Uzmanı açıkladı: Gemlik Körfezi’nin içinde olan deprem orada bir fay var ama MTA’nın haritasında yokKonuyla ilgili Japonya’da deprem üzerine iki yıldan fazla akademik çalışmalarda bulunan Kocaeli Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ise şunları söylüyor:İstanbul’u korkutan Kuzey Anadolu Fayı ile ilgili her şey biliniyor mu?'Başka sürpriz faylar da çıkabilir'
https://sputniknews.com.tr/20240228/marmara-ve-canakkaledeki-depremlerin-ardindan-naci-gorurden-kritik-uyari-kesinlikle-dayanamaz-1081163326.html
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marmaradaki deprem istanbul depremini tetikler mi, marmaradaki depremler öncü mü, stres birikimi, marmarada stres birikimi, istanbulda stres birikimi, istanbul depremi ne zaman, istanbul depremi risk haritası, istanbul depremi ne zaman bekleniyor, marmara’daki son depremler büyük istanbul depreminin habercisi mi
marmaradaki deprem istanbul depremini tetikler mi, marmaradaki depremler öncü mü, stres birikimi, marmarada stres birikimi, istanbulda stres birikimi, istanbul depremi ne zaman, istanbul depremi risk haritası, istanbul depremi ne zaman bekleniyor, marmara’daki son depremler büyük istanbul depreminin habercisi mi

Marmara'da gizli fay endişesi: 'En iyimser senaryo bile tüyler ürpertici'

09:18 02.03.2024
© Kerimcan Malazİstanbul risk haritası
İstanbul risk haritası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2024
© Kerimcan Malaz
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Deprem uzmanlarına göre, muhtemel büyük bir depreme dair bilimsel raporlarda öngörülen süreler oldukça kısalıyor. Ne yazık ki, İstanbul için en iyimser senaryo bile endişe verici. MTA’nın hazırladığı mevcut haritalarda görülmeyen ama aktif durumda olan gizli ya da gömülü diri faylar da söz konusu.
Yaklaşan yerel seçimlere az bir zaman kala, seçmenlerin tercihlerini etkileyen önemli dinamiklerden biri kentsel dönüşüm sorunu olarak ortaya çıkıyor. Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi gibi birçok il deprem gerçeği ve tehdidiyle karşı karşıya.
Asıl kritik konu ise birçok bilim insanının öngörülerinin de uyumlu olduğu gibi, korkulan Kuzey Anadolu Fayı'nın tek seferde boydan boya kırılması ve 7.6 veya daha büyük bir deprem üretmesi durumunda felaketin boyutunun sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağı açık.
Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve Kuzey Anadolu Fayı'nın içinden geçen 7 il ve 50 ilçe bulunuyor. Bu fay hattının yan kollarının doğrudan tehdit altında olduğu bölgeler bile mevcut. Çünkü Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'nden geçen zonu oldukça parçalı bir yapıya sahip. Herhangi bir kolun depremi, sadece İstanbul'u değil, Bursa'yı, Kocaeli'ni, Yalova'yı da etkileyecek şekilde sarsıntılar yaratabilir.

'MTA’nın hazırladığı mevcut haritalarda görülmeyen ama aktif durumda olan gizli ya da gömülü diri faylar söz konusu'

Milliyet'in yazısına göre, MTA’nın hazırladığı mevcut haritalarda görülmeyen ama aktif durumda olan gizli ya da gömülü diri faylar da söz konusu. Bunlar da ancak deprem olduğunda keşfediliyor ya da özel araştırma projeleriyle tespit edilebiliyor.
Mesela üç üniversitenin Bursa’daki aktif fay hatları üzerine yaptığı ortak çalışmada keşfedilen ve 7.3 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği söylenen yeni fay keşfedilmişti. Bu durumda en merak edilen de Marmara Bölgesi ve denizindeki daha başka gizli faylar olabilir mi endişesi.

Uzmanı açıkladı: Gemlik Körfezi’nin içinde olan deprem orada bir fay var ama MTA’nın haritasında yok

Konuyla ilgili Japonya’da deprem üzerine iki yıldan fazla akademik çalışmalarda bulunan Kocaeli Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ise şunları söylüyor:
“Şehirler odaklı jeofizik etüd yapılırsa olabilir. Bursa’daki fay bir proje sonucunda yapılan çalışmada bulundu. MTA’nın da Türkiye’nin diri fay haritasının güncellenmesi için çalışmaları var. Mesela Gemlik Körfezi’nin içinde olan deprem orada bir fay var ama MTA’nın haritasında yok.”

İstanbul’u korkutan Kuzey Anadolu Fayı ile ilgili her şey biliniyor mu?

“Hayır öyle bir şey yok. KAF zonu bir sürü parçalara ayrılıyor. Şu an mesela Marmara’da yapılan tartışmaların genelinde farklı fay modelleri var. Deniz içinden geçtiği için farklı hocalar farklı şekillerde söylüyorlar. Fayla ilgili sismik kesitler ,jeofizik etüdler hala devam ediyor. Her şeyi biliyoruz demek bilimde doğru bir şey değil. Her şeyi bilseniz o fayda ne kadar gerilimin biriktiğini doğrudan ölçecek bir yöntem yok neyi biliyorsunuz? Biz hep yaklaşım yapıyoruz aslında. Öyle her şeyi bildiğimiz falan yok onu diyen maalesef doğru söylemiyor.”

'Başka sürpriz faylar da çıkabilir'

“Bakın denizde zaten bi sürü fay varda, deniz tabanındaki izlerini görmediğimiz için kapanıyor, üstü örtülüyor o yüzden farklı modeller var bu modeller deprem oldukça gerçekleşiyor veya daha ayrıntılı çalışmalar oldukça ortaya çıkıyor. Bilimsel araştırmalar devam ediyor yani.”
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
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Marmara ve Çanakkale'deki depremlerin ardından Naci Görür'den kritik uyarı: 'Kesinlikle dayanamaz'
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