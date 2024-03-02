https://sputniknews.com.tr/20240302/marmarada-gizli-fay-endisesi-en-iyimser-senaryo-bile-tuyler-urpertici-1081287575.html

Marmara'da gizli fay endişesi: 'En iyimser senaryo bile tüyler ürpertici'

Marmara'da gizli fay endişesi: 'En iyimser senaryo bile tüyler ürpertici'

Sputnik Türkiye

Deprem uzmanlarına göre, muhtemel büyük bir depreme dair bilimsel raporlarda öngörülen süreler oldukça kısalıyor. Ne yazık ki, İstanbul için en iyimser senaryo... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T09:18+0300

2024-03-02T09:18+0300

2024-03-02T09:18+0300

türkiye

marmara denizi

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fay

fay hattı

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

uzman

uzman yorumu

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Yaklaşan yerel seçimlere az bir zaman kala, seçmenlerin tercihlerini etkileyen önemli dinamiklerden biri kentsel dönüşüm sorunu olarak ortaya çıkıyor. Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi gibi birçok il deprem gerçeği ve tehdidiyle karşı karşıya.Asıl kritik konu ise birçok bilim insanının öngörülerinin de uyumlu olduğu gibi, korkulan Kuzey Anadolu Fayı'nın tek seferde boydan boya kırılması ve 7.6 veya daha büyük bir deprem üretmesi durumunda felaketin boyutunun sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağı açık. Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve Kuzey Anadolu Fayı'nın içinden geçen 7 il ve 50 ilçe bulunuyor. Bu fay hattının yan kollarının doğrudan tehdit altında olduğu bölgeler bile mevcut. Çünkü Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'nden geçen zonu oldukça parçalı bir yapıya sahip. Herhangi bir kolun depremi, sadece İstanbul'u değil, Bursa'yı, Kocaeli'ni, Yalova'yı da etkileyecek şekilde sarsıntılar yaratabilir.'MTA’nın hazırladığı mevcut haritalarda görülmeyen ama aktif durumda olan gizli ya da gömülü diri faylar söz konusu'Milliyet'in yazısına göre, MTA’nın hazırladığı mevcut haritalarda görülmeyen ama aktif durumda olan gizli ya da gömülü diri faylar da söz konusu. Bunlar da ancak deprem olduğunda keşfediliyor ya da özel araştırma projeleriyle tespit edilebiliyor. Mesela üç üniversitenin Bursa’daki aktif fay hatları üzerine yaptığı ortak çalışmada keşfedilen ve 7.3 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği söylenen yeni fay keşfedilmişti. Bu durumda en merak edilen de Marmara Bölgesi ve denizindeki daha başka gizli faylar olabilir mi endişesi.Uzmanı açıkladı: Gemlik Körfezi’nin içinde olan deprem orada bir fay var ama MTA’nın haritasında yokKonuyla ilgili Japonya’da deprem üzerine iki yıldan fazla akademik çalışmalarda bulunan Kocaeli Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ise şunları söylüyor:İstanbul’u korkutan Kuzey Anadolu Fayı ile ilgili her şey biliniyor mu?'Başka sürpriz faylar da çıkabilir'

https://sputniknews.com.tr/20240228/marmara-ve-canakkaledeki-depremlerin-ardindan-naci-gorurden-kritik-uyari-kesinlikle-dayanamaz-1081163326.html

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

gemlik

gemlik körfezi

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