https://sputniknews.com.tr/20240302/lubnanli-uzman-batinin-en-bastan-rusyaya-karsi-ortak-operasyon-karargahlari-kurdugu-bir-sir-degil-1081299602.html
Lübnanlı uzman: Batı’nın en baştan Rusya’ya karşı ortak operasyon karargahları kurduğu bir sır değil
Lübnanlı uzman: Batı’nın en baştan Rusya’ya karşı ortak operasyon karargahları kurduğu bir sır değil
Sputnik Türkiye
Lübnanlı Rusya uzmanı Ahmad Haj Ali, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana Batı’nın Rusya’ya karşı ortak operasyon... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T16:55+0300
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Sputnik’e konuşan Lübnanlı uzman, Alman subaylarının Rus tarafının eline geçerek ifşa olan ses kayıtlarının türünün ilk örneği olmadıklarını, Moskova’nın sahip olduğu sırların yalnızca küçük bir kısmı olduklarını vurguladı.Ahmad Haj Ali, açıklamalarını şöyle sürdürdü:Uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Hamud ise Batı’nın Kiev rejimini silah ve parayla beslemesinin Rusya’ya ciddi zarar vermediğine ve vermeyeceğine vurgu yaptı.Hamud, Sputnik’e demecinde şunları söyledi:ABD'nin, Rusya’yı kontrol altında tutmak ve Moskova’nın önemini azaltmak için Avrupa’yı bir araç olarak kullandığını belirten Uzman, ancak Rusların ekonomik başarılar elde etmeyi ve Avrupa-Amerikan silahları açısından kendilerini tehdit edebilecek her şeye karşı koymayı başardığını vurguladı.
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rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, batı, nato, tehdit, ali hamud, almanya
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, batı, nato, tehdit, ali hamud, almanya
Lübnanlı uzman: Batı’nın en baştan Rusya’ya karşı ortak operasyon karargahları kurduğu bir sır değil
Lübnanlı Rusya uzmanı Ahmad Haj Ali, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana Batı’nın Rusya’ya karşı ortak operasyon karargahları kurduğu bir sır olmadığını, ancak NATO’nun artık emareleri çatışmalarda görülen yenilgisini kabul etmek zorunda kalacağını belirtti.
Sputnik’e konuşan Lübnanlı uzman, Alman subaylarının Rus tarafının eline geçerek ifşa olan ses kayıtlarının türünün ilk örneği olmadıklarını, Moskova’nın sahip olduğu sırların yalnızca küçük bir kısmı olduklarını vurguladı.
Ahmad Haj Ali, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
Rus tarafının elinde, büyük Batı ülkelerinin itibarını etkileyebilecek yeterli dosya var, Berlin’deki hükümet sessizliği ve Kremlin’in ses kaydı ile ilgili taleplerine açıklama getirememesi ise Almanya’nın bu olayda parmağı olduğunun en iyi kanıtıdır. Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD liderliğindeki Batı’nın, başarısız olan Rusya’ya karşı savaşı yönetmek için ortak operasyon karargahları kurduğu bir sır değil.
Batı, Ukrayna’da her şeyi kontrol etmeye çalışıyor ve Kırım da dahil olmak üzere Ruslara saldırmak istiyor. Ancak liderlerinin tüm girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı, Moskova ise Ukrayna’nın karşı taarruzunu püskürtüp birçok bölgeyi özgürleştirmeyi başardı. NATO hassas ve utandırıcı bir dönemden geçiyor. Bundan böyle İttifak, emareleri Ukrayna’daki çatışmalarda açıkça görülen yenilgisini kabul etmek zorunda kalacak ve bu kez Amerikan yardımı ve şemsiyesi onu çöküşten koruyamayacak.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Hamud ise Batı’nın Kiev rejimini silah ve parayla beslemesinin Rusya’ya ciddi zarar vermediğine ve vermeyeceğine vurgu yaptı.
Hamud, Sputnik’e demecinde şunları söyledi:
Almanya’nın Alman askerlerinin konuşmalarının ifşa edilmesini inkar etmesi, Berlin’i korumayacak ve Batı’nın Ukrayna’yı desteklediği, ayrıca ve Rusya Federasyonu’nun egemenliğini ihlal eden ve ulusal güvenliğini tehdit eden birçok saldırıya karıştığı gerçeğini değiştirmeyecek. NATO’nun kurulmasından bu yana politikası, Moskova’yı mağlup etmeyi ve Rusya’yı her açıdan kontrol etmeyi amaçlıyordu, ancak Kiev rejimini silah ve parayla beslemek ona (Rusya’ya) ciddi zarar vermedi ve vermeyecek.
ABD'nin, Rusya’yı kontrol altında tutmak ve Moskova’nın önemini azaltmak için Avrupa’yı bir araç olarak kullandığını belirten Uzman, ancak Rusların ekonomik başarılar elde etmeyi ve Avrupa-Amerikan silahları açısından kendilerini tehdit edebilecek her şeye karşı koymayı başardığını vurguladı.