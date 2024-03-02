Rus tarafının elinde, büyük Batı ülkelerinin itibarını etkileyebilecek yeterli dosya var, Berlin’deki hükümet sessizliği ve Kremlin’in ses kaydı ile ilgili taleplerine açıklama getirememesi ise Almanya’nın bu olayda parmağı olduğunun en iyi kanıtıdır. Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD liderliğindeki Batı’nın, başarısız olan Rusya’ya karşı savaşı yönetmek için ortak operasyon karargahları kurduğu bir sır değil.

Batı, Ukrayna’da her şeyi kontrol etmeye çalışıyor ve Kırım da dahil olmak üzere Ruslara saldırmak istiyor. Ancak liderlerinin tüm girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı, Moskova ise Ukrayna’nın karşı taarruzunu püskürtüp birçok bölgeyi özgürleştirmeyi başardı. NATO hassas ve utandırıcı bir dönemden geçiyor. Bundan böyle İttifak, emareleri Ukrayna’daki çatışmalarda açıkça görülen yenilgisini kabul etmek zorunda kalacak ve bu kez Amerikan yardımı ve şemsiyesi onu çöküşten koruyamayacak.