https://sputniknews.com.tr/20240302/kriz-buyuyor-almanya-savunma-bakanligi-bircok-ic-gorusmenin-dinlenmis-olabileceginden-korkuyor-1081303588.html
Kriz büyüyor: 'Almanya Savunma Bakanlığı birçok iç görüşmenin dinlenmiş olabileceğinden korkuyor’
Kriz büyüyor: 'Almanya Savunma Bakanlığı birçok iç görüşmenin dinlenmiş olabileceğinden korkuyor’
Sputnik Türkiye
Spiegel dergisi, Almanya Savunma Bakanlığı'nın Bundeswehr subaylarının ifşa olan konuşmalarının ardından birçok bilginin sızmış olabileceğinden endişe... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T18:36+0300
2024-03-02T18:36+0300
2024-03-02T18:36+0300
ukrayna krizi
almanya
olaf scholz
almanya savunma bakanlığı
ukrayna
kırım köprüsü
istihbarat
istihbarat
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya dış istihbarat servisi (svr)
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Spiegel dergisinin kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Almanya Savunma Bakanlığı'nın, sadece Alman subayların Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı planlarının yer aldığı konuşmaların değil, daha büyük miktarda bilginin sızmış olabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.Haberde, “Savunma Bakanlığı bu olayın ardından diğer iç görüşmelerin de sızmış olabileceği endişesiyle alarma geçti” denilerek, şu anda Alman Hava Kuvvetlerinin yanı sıra diğer askeri kurumların da görüşmelerinin dinlenip dinlenmediği konusuna odaklanıldığı vurgulandı.Sızan görüşmenin Alman Hava Kuvvetleri subayları tarafından WebEx platformundaki açık kanallar aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtilen haberde, bu platformun ‘dinlemesinin nispeten kolay’ olduğuna dikkat çekilerek, subaylardan birinin Singapur'da bulunduğu için görüşmeye cep telefonuyla bağlandığı bilgisi de yer verildi.Spiegel, Bundeswehr ile Alman Savunma Bakanlığı arasındaki birçok çevrimiçi görüşmenin bu platform üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240302/alman-politikacilar-bundeswehr-subaylarinin-ifsa-olan-konusmasi-ile-ilgili-haberleri-yorumladi-1081300423.html
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almanya, olaf scholz, almanya savunma bakanlığı, ukrayna, kırım köprüsü, istihbarat, istihbarat, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya dış istihbarat servisi (svr), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan
almanya, olaf scholz, almanya savunma bakanlığı, ukrayna, kırım köprüsü, istihbarat, istihbarat, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya dış istihbarat servisi (svr), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan
Kriz büyüyor: 'Almanya Savunma Bakanlığı birçok iç görüşmenin dinlenmiş olabileceğinden korkuyor’
Spiegel dergisi, Almanya Savunma Bakanlığı'nın Bundeswehr subaylarının ifşa olan konuşmalarının ardından birçok bilginin sızmış olabileceğinden endişe duyduğunu aktardı.
Spiegel dergisinin kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Almanya Savunma Bakanlığı'nın, sadece Alman subayların Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı planlarının yer aldığı konuşmaların değil, daha büyük miktarda bilginin sızmış olabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.
Haberde, “Savunma Bakanlığı bu olayın ardından diğer iç görüşmelerin de sızmış olabileceği endişesiyle alarma geçti” denilerek, şu anda Alman Hava Kuvvetlerinin yanı sıra diğer askeri kurumların da görüşmelerinin dinlenip dinlenmediği konusuna odaklanıldığı vurgulandı.
Sızan görüşmenin Alman Hava Kuvvetleri subayları tarafından WebEx platformundaki açık kanallar aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtilen haberde, bu platformun ‘dinlemesinin nispeten kolay’ olduğuna dikkat çekilerek, subaylardan birinin Singapur'da bulunduğu için görüşmeye cep telefonuyla bağlandığı bilgisi de yer verildi.
Spiegel, Bundeswehr ile Alman Savunma Bakanlığı arasındaki birçok çevrimiçi görüşmenin bu platform üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.