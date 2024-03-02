https://sputniknews.com.tr/20240302/kriz-buyuyor-almanya-savunma-bakanligi-bircok-ic-gorusmenin-dinlenmis-olabileceginden-korkuyor-1081303588.html

Kriz büyüyor: 'Almanya Savunma Bakanlığı birçok iç görüşmenin dinlenmiş olabileceğinden korkuyor’

Kriz büyüyor: 'Almanya Savunma Bakanlığı birçok iç görüşmenin dinlenmiş olabileceğinden korkuyor’

Sputnik Türkiye

Spiegel dergisi, Almanya Savunma Bakanlığı'nın Bundeswehr subaylarının ifşa olan konuşmalarının ardından birçok bilginin sızmış olabileceğinden endişe... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T18:36+0300

2024-03-02T18:36+0300

2024-03-02T18:36+0300

ukrayna krizi

almanya

olaf scholz

almanya savunma bakanlığı

ukrayna

kırım köprüsü

istihbarat

istihbarat

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

rusya dış istihbarat servisi (svr)

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1d/1081240251_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_52b120c0e560706f4148f756132158b9.jpg

Spiegel dergisinin kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Almanya Savunma Bakanlığı'nın, sadece Alman subayların Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı planlarının yer aldığı konuşmaların değil, daha büyük miktarda bilginin sızmış olabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.Haberde, “Savunma Bakanlığı bu olayın ardından diğer iç görüşmelerin de sızmış olabileceği endişesiyle alarma geçti” denilerek, şu anda Alman Hava Kuvvetlerinin yanı sıra diğer askeri kurumların da görüşmelerinin dinlenip dinlenmediği konusuna odaklanıldığı vurgulandı.Sızan görüşmenin Alman Hava Kuvvetleri subayları tarafından WebEx platformundaki açık kanallar aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtilen haberde, bu platformun ‘dinlemesinin nispeten kolay’ olduğuna dikkat çekilerek, subaylardan birinin Singapur'da bulunduğu için görüşmeye cep telefonuyla bağlandığı bilgisi de yer verildi.Spiegel, Bundeswehr ile Alman Savunma Bakanlığı arasındaki birçok çevrimiçi görüşmenin bu platform üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240302/alman-politikacilar-bundeswehr-subaylarinin-ifsa-olan-konusmasi-ile-ilgili-haberleri-yorumladi-1081300423.html

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, olaf scholz, almanya savunma bakanlığı, ukrayna, kırım köprüsü, istihbarat, istihbarat, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya dış istihbarat servisi (svr), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan