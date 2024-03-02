https://sputniknews.com.tr/20240302/kassam-tugaylari-israil-gazzeye-saldirilarinda-vatandasi-7-esiri-daha-oldurdu-1081286917.html
Kassam Tugayları: İsrail, Gazze'ye saldırılarında vatandaşı 7 esiri daha öldürdü
Kassam Tugayları: İsrail, Gazze'ye saldırılarında vatandaşı 7 esiri daha öldürdü
Sputnik Türkiye
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarında vatandaşı 7 esiri daha öldürdüğü duyuruldu. İsrail'in bombardımanında hayatını kaybeden esirlerin... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T01:25+0300
2024-03-02T01:25+0300
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.Daha önce çok sayıda esiri koruyan savaşçılarıyla iletişimin kesildiğini belirttiklerini hatırlatan Ebu Ubeyde, "Son haftalarda yapılan incelemelerden sonra, Siyonist bombardımanı sonucunda Gazze Şeridi'nde bazı savaşçılarımızın şehit olduğunu ve 7 (İsrailli) düşman esirinin öldürüldüğünü tespit ettik." ifadelerini kullandı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar ölen esirlerin sayısının 70'i geçtiği aktarılan açıklamada, "En başından beri esirleri korumaya çalıştık ama düşman, esirler meselesinden kurtulmak için esirleri kasten öldürüyor." denildi.Öldürülen Chaim Peri, Yoram Metzger ve Amiram Cooper adlı 3 üç yaşlı esirin hayatta olduğu anlara ilişkin videonun paylaşıldığı açıklamada, İsrail'in bombardımanında öldürülen 4 esirin isminin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.İsrail askerleri, 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiye Mahallesi'nde beyaz bayrak sallayan ve üstleri çıplak 3 İsrailli esiri ateş ederek öldürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240302/rusya-filistin-israil-ihtilafinin-cozumune-katilmaya-haziriz-1081286594.html
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Kassam Tugayları: İsrail, Gazze'ye saldırılarında vatandaşı 7 esiri daha öldürdü
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarında vatandaşı 7 esiri daha öldürdüğü duyuruldu. İsrail'in bombardımanında hayatını kaybeden esirlerin sayısının 70'i aştığı belirtildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Daha önce çok sayıda esiri koruyan savaşçılarıyla iletişimin kesildiğini belirttiklerini hatırlatan Ebu Ubeyde, "Son haftalarda yapılan incelemelerden sonra, Siyonist bombardımanı sonucunda Gazze Şeridi'nde bazı savaşçılarımızın şehit olduğunu ve 7 (İsrailli) düşman esirinin öldürüldüğünü tespit ettik." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar ölen esirlerin sayısının 70'i geçtiği aktarılan açıklamada, "En başından beri esirleri korumaya çalıştık ama düşman, esirler meselesinden kurtulmak için esirleri kasten öldürüyor." denildi.
Öldürülen Chaim Peri, Yoram Metzger ve Amiram Cooper adlı 3 üç yaşlı esirin hayatta olduğu anlara ilişkin videonun paylaşıldığı açıklamada, İsrail'in bombardımanında öldürülen 4 esirin isminin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
İsrail askerleri, 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiye Mahallesi'nde beyaz bayrak sallayan ve üstleri çıplak 3 İsrailli esiri ateş ederek öldürmüştü.