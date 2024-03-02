https://sputniknews.com.tr/20240302/kandilli-rasathanesi-duyurdu-art-arda-sallaniyor-canakkalede-yeni-deprem-1081293704.html
Kandilli Rasathanesi duyurdu, art arda sallanıyor: Çanakkale'de yeni deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu, art arda sallanıyor: Çanakkale'de yeni deprem
Sputnik Türkiye
Çanakkale’de sabah saatlerinde 1 dakika arayla 2 deprem meydana gelmişti. Son olarak 12.23'te bir yeni deprem daha meydana geldiği Kandilli Rasathanesi... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T12:44+0300
2024-03-02T12:44+0300
2024-03-02T13:12+0300
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çanakkale
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Son olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Gerlengec köyünde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem yerin 11 kilometre altında gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20240302/marmarada-gizli-fay-endisesi-en-iyimser-senaryo-bile-tuyler-urpertici-1081287575.html
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çanakkale, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, son depremler, son dakika
çanakkale, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, son depremler, son dakika
Kandilli Rasathanesi duyurdu, art arda sallanıyor: Çanakkale'de yeni deprem
12:44 02.03.2024 (güncellendi: 13:12 02.03.2024)
Çanakkale’de sabah saatlerinde 1 dakika arayla 2 deprem meydana gelmişti. Son olarak 12.23'te bir yeni deprem daha meydana geldiği Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.
Son olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Gerlengec köyünde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 11 kilometre altında gerçekleşti.