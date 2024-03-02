https://sputniknews.com.tr/20240302/kandilli-rasathanesi-duyurdu-art-arda-sallaniyor-canakkalede-yeni-deprem-1081293704.html

Kandilli Rasathanesi duyurdu, art arda sallanıyor: Çanakkale'de yeni deprem

Kandilli Rasathanesi duyurdu, art arda sallanıyor: Çanakkale'de yeni deprem

Sputnik Türkiye

Çanakkale’de sabah saatlerinde 1 dakika arayla 2 deprem meydana gelmişti. Son olarak 12.23'te bir yeni deprem daha meydana geldiği Kandilli Rasathanesi... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T12:44+0300

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türkiye

çanakkale

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son depremler

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Son olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Gerlengec köyünde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem yerin 11 kilometre altında gerçekleşti.

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çanakkale, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, son depremler, son dakika