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Joker'i canlandıran ünlü oyuncu Heath Ledger'ın ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı: 'Şok olduk'
Joker'i canlandıran ünlü oyuncu Heath Ledger'ın ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı: 'Şok olduk'
Sputnik Türkiye
28 yaşında hayatını kaybeden ve 'Kara Şövalye' filminde unutulmaz bir performans sergileyen Heath Ledger'ın ölümüne dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T13:07+0300
2024-03-02T13:08+0300
yaşam
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heath ledger
ölüm
intihar
ilaç
christopher nolan
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Heath Ledger'ın 2008'deki ani ölümü, yeniden gündeme geldi. Yıldız oyuncunun yaşamını yitirdiği dönemde, 28 yaşında olması ve ölüm sebebinin belirsizliği geniş yankı uyandırmıştı. Yapılan yeni incelemeler, Ledger'ın ölümüne neden olan karmaşık ilaç kombinasyonunun detaylarını gün yüzüne çıkardı.Öldükten sonra Oscar kazanmıştıRapora göre, Heath Ledger, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçları ve uyku haplarını bir arada kullanmıştı. Akut zehirlenme sonrası bilincini kaybeden oyuncu, yaşama veda etmişti. Ölümünden sonra vizyona giren 'Kara Şövalye' filminde canlandırdığı Joker rolüyle Oscar kazanan Ledger'ın hayranları arasında, yıldızın intihar ettiğini ancak bunun halktan gizlendiğini düşünenler de olmuştu.Yeni detaylar ortaya çıktıHeath Ledger ile bir kitap uyarlaması olan 'Blink: The Power of Thinking Without Thinking' filmini çekecek olan yönetmen Stephen Gaghan, geçen günlerde Malcolm Gladwell'in 'Development Hell' adlı podcast programında ünlü ismin trajik ölümüne ilişkin yeni bilgiler paylaştı.Ledger'ın bu filmin senaryosu ile birlikte yatakta öldüğünü açıklayan yönetmen, bunun üzerine Heath'in babasının kendisini aradığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Gaghan, telefon geldiğinde eşi Minnie Mortimer ile birlikte havaalanında olduğunu söyleyerek; "Haberi aldığımda kelimenin tam anlamıyla yere yığıldım. Daha önce hiç gelmemiş bir şeydi bu. Ayaklarım tutmuyordu. Sadece 'Ne?' diye düşündüm. Sadece dinledim, dinledim ve dinledim. Çok ama çok üzücüydü. Ve hâlâ da üzücü" şeklinde konuştu.Ledger'ın, ölümü Gaghan'ın film projesini de derinden etkiledi. "Heath ile anında çok ama çok yakınlaştım. Onunla benim için alışılmadık ve gerçekten özel olan gerçek bir bağ kurdum" diyen yönetmen, rol için Leonardo DiCaprio'yu düşündüğünü ama sonrasında filmi yapmaktan tamamen vazgeçtiğini açıkladı.'Haberi duyunca yere yığıldım'Gaghan, telefon geldiğinde eşi Minnie Mortimer ile birlikte havaalanında olduğunu söyleyerek; "Haberi aldığımda kelimenin tam anlamıyla yere yığıldım. Daha önce hiç gelmemiş bir şeydi bu. Ayaklarım tutmuyordu. Sadece 'Ne?' diye düşündüm. Sadece dinledim, dinledim ve dinledim. Çok ama çok üzücüydü. Ve hala da üzücü" şeklinde konuştu.Öte yandan Milliyet'te yer alan habere göre, 'Kara Şövalye' filminin yönetmeni Christopher Nolan da geçen ay Altın Küre'de ödül alırken Heath Ledger'ı anmış ve şöyle konuşmuştu:
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joker, heath ledger, ölüm, intihar, ilaç, christopher nolan, detay, gizli

Joker'i canlandıran ünlü oyuncu Heath Ledger'ın ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı: 'Şok olduk'

13:07 02.03.2024 (güncellendi: 13:08 02.03.2024)
© AFP 2023 / GABRIEL BOUYS Heath Ledger-Joker
Heath Ledger-Joker - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2024
© AFP 2023 / GABRIEL BOUYS
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28 yaşında hayatını kaybeden ve 'Kara Şövalye' filminde unutulmaz bir performans sergileyen Heath Ledger'ın ölümüne dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Yönetmen Stephen Gaghan, Ledger'la birlikte yeni bir film projesi üzerinde çalışmayı planladığını açıklarken, ünlü oyuncuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Heath Ledger'ın 2008'deki ani ölümü, yeniden gündeme geldi. Yıldız oyuncunun yaşamını yitirdiği dönemde, 28 yaşında olması ve ölüm sebebinin belirsizliği geniş yankı uyandırmıştı. Yapılan yeni incelemeler, Ledger'ın ölümüne neden olan karmaşık ilaç kombinasyonunun detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Öldükten sonra Oscar kazanmıştı

Rapora göre, Heath Ledger, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçları ve uyku haplarını bir arada kullanmıştı. Akut zehirlenme sonrası bilincini kaybeden oyuncu, yaşama veda etmişti. Ölümünden sonra vizyona giren 'Kara Şövalye' filminde canlandırdığı Joker rolüyle Oscar kazanan Ledger'ın hayranları arasında, yıldızın intihar ettiğini ancak bunun halktan gizlendiğini düşünenler de olmuştu.

Yeni detaylar ortaya çıktı

Heath Ledger ile bir kitap uyarlaması olan 'Blink: The Power of Thinking Without Thinking' filmini çekecek olan yönetmen Stephen Gaghan, geçen günlerde Malcolm Gladwell'in 'Development Hell' adlı podcast programında ünlü ismin trajik ölümüne ilişkin yeni bilgiler paylaştı.
Ledger'ın bu filmin senaryosu ile birlikte yatakta öldüğünü açıklayan yönetmen, bunun üzerine Heath'in babasının kendisini aradığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
Heath'in cesedinin yanındaydılar. Filmin senaryosu onunla birlikte yatağın üzerinde, senaryonun uyarlandığı kitap ise komodindeydi. Sanırım benim numaram da senaryoda yazılıydı. Tahmin edebileceğiniz gibi babası şoktaydı ve senaryoda gördüğü numarayı aradı, neden bilmiyorum.
Gaghan, telefon geldiğinde eşi Minnie Mortimer ile birlikte havaalanında olduğunu söyleyerek; "Haberi aldığımda kelimenin tam anlamıyla yere yığıldım. Daha önce hiç gelmemiş bir şeydi bu. Ayaklarım tutmuyordu. Sadece 'Ne?' diye düşündüm. Sadece dinledim, dinledim ve dinledim. Çok ama çok üzücüydü. Ve hâlâ da üzücü" şeklinde konuştu.
Ledger'ın, ölümü Gaghan'ın film projesini de derinden etkiledi. "Heath ile anında çok ama çok yakınlaştım. Onunla benim için alışılmadık ve gerçekten özel olan gerçek bir bağ kurdum" diyen yönetmen, rol için Leonardo DiCaprio'yu düşündüğünü ama sonrasında filmi yapmaktan tamamen vazgeçtiğini açıkladı.

'Haberi duyunca yere yığıldım'

Gaghan, telefon geldiğinde eşi Minnie Mortimer ile birlikte havaalanında olduğunu söyleyerek; "Haberi aldığımda kelimenin tam anlamıyla yere yığıldım. Daha önce hiç gelmemiş bir şeydi bu. Ayaklarım tutmuyordu. Sadece 'Ne?' diye düşündüm. Sadece dinledim, dinledim ve dinledim. Çok ama çok üzücüydü. Ve hala da üzücü" şeklinde konuştu.
Öte yandan Milliyet'te yer alan habere göre, 'Kara Şövalye' filminin yönetmeni Christopher Nolan da geçen ay Altın Küre'de ödül alırken Heath Ledger'ı anmış ve şöyle konuşmuştu:
Teşekkür ederim. Zamanında sevgili dostumuz Heath Ledger adına da bu ödüllerden birini kabul etmek için sahneye çıkmıştım ve bu benim için karmaşık ve zorlayıcıydı. Konuşmanın ortasında başımı kaldırdım ve Robert Downey Jr. beni yakaladı ve bana sevgi ve destek dolu bir bakış attı. Şu anda bana verdiği bakışın aynısı... Kendi adıma kabul etmenin daha kolay olacağını düşünmüştüm ama burada dururken bunu yalnızca insanlar adına kabul edebileceğimi fark ettim. Yönetmenler olarak insanları bir araya getiriyoruz ve ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz.
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