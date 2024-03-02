https://sputniknews.com.tr/20240302/jokeri-canlandiran-unlu-oyuncu-heath-ledgerin-olumune-dair-yeni-detaylar-ortaya-cikti-sok-olduk-1081294087.html

Joker'i canlandıran ünlü oyuncu Heath Ledger'ın ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı: 'Şok olduk'

Joker'i canlandıran ünlü oyuncu Heath Ledger'ın ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı: 'Şok olduk'

Sputnik Türkiye

28 yaşında hayatını kaybeden ve 'Kara Şövalye' filminde unutulmaz bir performans sergileyen Heath Ledger'ın ölümüne dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T13:07+0300

2024-03-02T13:07+0300

2024-03-02T13:08+0300

yaşam

joker

heath ledger

ölüm

intihar

ilaç

christopher nolan

detay

gizli

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Heath Ledger'ın 2008'deki ani ölümü, yeniden gündeme geldi. Yıldız oyuncunun yaşamını yitirdiği dönemde, 28 yaşında olması ve ölüm sebebinin belirsizliği geniş yankı uyandırmıştı. Yapılan yeni incelemeler, Ledger'ın ölümüne neden olan karmaşık ilaç kombinasyonunun detaylarını gün yüzüne çıkardı.Öldükten sonra Oscar kazanmıştıRapora göre, Heath Ledger, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçları ve uyku haplarını bir arada kullanmıştı. Akut zehirlenme sonrası bilincini kaybeden oyuncu, yaşama veda etmişti. Ölümünden sonra vizyona giren 'Kara Şövalye' filminde canlandırdığı Joker rolüyle Oscar kazanan Ledger'ın hayranları arasında, yıldızın intihar ettiğini ancak bunun halktan gizlendiğini düşünenler de olmuştu.Yeni detaylar ortaya çıktıHeath Ledger ile bir kitap uyarlaması olan 'Blink: The Power of Thinking Without Thinking' filmini çekecek olan yönetmen Stephen Gaghan, geçen günlerde Malcolm Gladwell'in 'Development Hell' adlı podcast programında ünlü ismin trajik ölümüne ilişkin yeni bilgiler paylaştı.Ledger'ın bu filmin senaryosu ile birlikte yatakta öldüğünü açıklayan yönetmen, bunun üzerine Heath'in babasının kendisini aradığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Gaghan, telefon geldiğinde eşi Minnie Mortimer ile birlikte havaalanında olduğunu söyleyerek; "Haberi aldığımda kelimenin tam anlamıyla yere yığıldım. Daha önce hiç gelmemiş bir şeydi bu. Ayaklarım tutmuyordu. Sadece 'Ne?' diye düşündüm. Sadece dinledim, dinledim ve dinledim. Çok ama çok üzücüydü. Ve hâlâ da üzücü" şeklinde konuştu.Ledger'ın, ölümü Gaghan'ın film projesini de derinden etkiledi. "Heath ile anında çok ama çok yakınlaştım. Onunla benim için alışılmadık ve gerçekten özel olan gerçek bir bağ kurdum" diyen yönetmen, rol için Leonardo DiCaprio'yu düşündüğünü ama sonrasında filmi yapmaktan tamamen vazgeçtiğini açıkladı.'Haberi duyunca yere yığıldım'Gaghan, telefon geldiğinde eşi Minnie Mortimer ile birlikte havaalanında olduğunu söyleyerek; "Haberi aldığımda kelimenin tam anlamıyla yere yığıldım. Daha önce hiç gelmemiş bir şeydi bu. Ayaklarım tutmuyordu. Sadece 'Ne?' diye düşündüm. Sadece dinledim, dinledim ve dinledim. Çok ama çok üzücüydü. Ve hala da üzücü" şeklinde konuştu.Öte yandan Milliyet'te yer alan habere göre, 'Kara Şövalye' filminin yönetmeni Christopher Nolan da geçen ay Altın Küre'de ödül alırken Heath Ledger'ı anmış ve şöyle konuşmuştu:

https://sputniknews.com.tr/20240301/berna-lacin-acil-ameliyata-alinacak-yurumem-yasaklandi-1081246049.html

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