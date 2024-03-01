https://sputniknews.com.tr/20240301/berna-lacin-acil-ameliyata-alinacak-yurumem-yasaklandi-1081246049.html
Berna Laçin acil ameliyata alınacak: 'Yürümem yasaklandı'
Berna Laçin acil ameliyata alınacak: 'Yürümem yasaklandı'
Sputnik Türkiye
Berna Laçin, beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaşarak İzmir, Bodrum ve Pamukkale'deki oyunlarını iptal etti. Laçin, hastanede çekilen fotoğrafını... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T08:22+0300
2024-03-01T08:22+0300
2024-03-01T08:22+0300
yaşam
berna laçin
ameliyat
hasta
ağır hasta
hastane
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Ünlü oyuncu Berna Laçin, beklenmedik bir sağlık sorunuyla gündeme geldi. İzmir, Bodrum ve Pamukkale'deki oyunlarının iptal edildiğini duyuran Laçin, hastanede çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini endişelendirdi. Laçin, yürümesinin dahi yasaklandığını ve ciddi bir omurilik sorunu nedeniyle acil bir ameliyata alınması gerektiğini açıkladı.Bu beklenmedik gelişme, hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Laçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240301/kasiyerken-milyoner-oldu-tepki-cekince-ne-is-yaptiginiacikladi-1081243971.html
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Berna Laçin acil ameliyata alınacak: 'Yürümem yasaklandı'
Berna Laçin, beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaşarak İzmir, Bodrum ve Pamukkale'deki oyunlarını iptal etti. Laçin, hastanede çekilen fotoğrafını paylaşarak ciddi bir omurilik sorunu yaşadığını ve acil ameliyat gerektiğini duyurdu.
Ünlü oyuncu Berna Laçin, beklenmedik bir sağlık sorunuyla gündeme geldi. İzmir, Bodrum ve Pamukkale'deki oyunlarının iptal edildiğini duyuran Laçin, hastanede çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini endişelendirdi. Laçin, yürümesinin dahi yasaklandığını ve ciddi bir omurilik sorunu nedeniyle acil bir ameliyata alınması gerektiğini açıkladı.
Bu beklenmedik gelişme, hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Laçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kul kurar kader gülermiş. Bu akşam şahane bir organizasyon için Pamukkale’de tek kişilik oyunumu oynayacaktım. Ardından 7 Mart İzmir ve 8 Mart Bodrum sahnesini yine “Hayal Satıcısı” oyunumla açacaktım. Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım . E bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti , ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere , o güne kadar dualarınızı beklerim. Sevgiler , saygılar"