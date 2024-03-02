https://sputniknews.com.tr/20240302/iyi-parti-tokat-adayinin-adayligi-dusuruldu-1081290158.html
İYİ Parti Tokat adayının adaylığı düşürüldü
İYİ Parti Tokat adayının adaylığı düşürüldü
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Tokat Belediye Başkanı Adayı Menteşe, Seçim Kurulu tarafından kendisine tebliğ edilen kararda adaylığının düşürüldüğünü duyurdu. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T10:41+0300
2024-03-02T10:41+0300
2024-03-02T10:41+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
iyi parti
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adaylık
yüksek seçim kurulu
yerel seçimler
ilçe seçim kurulu
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İYİ Parti Tokat Belediye Başkanı Adayı Şeref Menteşe, Tokat Seçim Kurulu tarafından gönderilen adaylığının düştüğü kararının kendisine ulaştığını açıkladı. Sosyal medya hesabından konuya ilişikin açıklama yapan Menteşe şu cümleleri kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240302/ysk-kesin-aday-listelerini-yarin-aciklayacak-1081289301.html
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iyi parti, tokat, adaylık, yüksek seçim kurulu, yerel seçimler, ilçe seçim kurulu
İYİ Parti Tokat adayının adaylığı düşürüldü
İYİ Parti Tokat Belediye Başkanı Adayı Menteşe, Seçim Kurulu tarafından kendisine tebliğ edilen kararda adaylığının düşürüldüğünü duyurdu.
İYİ Parti Tokat Belediye Başkanı Adayı Şeref Menteşe, Tokat Seçim Kurulu tarafından gönderilen adaylığının düştüğü kararının kendisine ulaştığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından konuya ilişikin açıklama yapan Menteşe şu cümleleri kaydetti:
Değerli hemşehrilerim, kıymetli yol arkadaşlarım. Bu akşam saat 17.30 itibarı ile İyi Parti Tokat Belediye Başkanı adaylığımızın seçim kurulu kararı ile düşürüldüğü bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Adaylığımızın açıklandığı gün itibarı ile bizimle birlikte gece gündüz çalışan teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve bizi büyük bir muhabbetle bağrına basan hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim.