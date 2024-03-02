https://sputniknews.com.tr/20240302/istanbulda-subat-ayinda-en-cok-zamlanan-urun-belli-oldu-1081300240.html

İstanbul'da şubat ayında en çok zamlanan ürün belli oldu

İstanbul'da şubat ayında en çok zamlanan ürün belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Ticaret Odası, şubat ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre en çok zamlanan ürün karnabahar oldu. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T17:17+0300

2024-03-02T17:17+0300

2024-03-02T17:17+0300

ekonomi

zam

istanbul

istanbul ticaret odası (ito)

karnabahar

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İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 133’ünün perakende fiyatı artarken, 9 ürünün fiyatı düştü, 100 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı.Şubat ayında İstanbul’da karnabahar fiyatı yüzde 36.71 arttıŞubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 36,71 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan grubundan yüzde 34.24 ile patlıcan, yüzde 25.50 ile salatalık, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 20.97 ile terilen (polyester iplik), gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 18.88 ile sivri biber, yüzde 17.78 ile ayva, yüzde 17.45 ile kıvırcık salata ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 14.29 ile nevresim takımı oldu.Hangi ürünler ucuzladıŞubat ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 15.45 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 6.09 ile ıspanak, yüzde 1.45 ile salça, yüzde 1 ile yumurta ve yüzde 0.84 ile kesme şeker oldu.

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zam, istanbul, istanbul ticaret odası (ito), karnabahar