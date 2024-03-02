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Ukraynalı eski istihbarat subayı Sputnik’e konuştu: O andan itibaren her şey çöktü
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ABD tekrar aynı yalana sarıldı: Uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı
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NASA açıkladı: Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu
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Alman vekil Putin’in konuşmalarını değerlendirdi: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir
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Eski ABD istihbaratçısı: CIA, Rusya’yı vurmayı planlıyordu
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Nuland itiraf etti: Kiev yardımları ABD’ye geri dönecek
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Zaharova: Tahılın yok edilmesinden Batı sorumludur
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Fransa muhalefetinden Macron’a: Buna dünya savaşı denir
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Slovakya Başbakanı böyle dedi: Paris hayal kırıklığı, çok şaşırdım
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Putin’le röportaj yapan ABD’li gazeteci Carlson: Gözaltına alınabilirim
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Maduro: ABD işgaline hazır olun
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Batı basını: Macaristan, AB’nin Ukrayna bildirisini engelledi
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Ukraynalı yetkili: Bazı Batı ülkeleri kazanmamızı istemiyor
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Ekvador lideri Noboa: Rusya haklı
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Almanya’da ‘kölelik çağı’ tekrar başladı
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Zelenskiy, ABD yardımı olmadan yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi
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Belçikalı uzman Putin’in açıklamalarını yorumladı: Askeri harekat, Batı Rusya'yla anlaşmaya varana dek sürecek
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