https://sputniknews.com.tr/20240302/istanbulda-kaldirimi-kullanan-arac-suruculerine-para-cezasi-1081286077.html

İstanbul'da kaldırımı kullanan araç sürücülerine para cezası

İstanbul'da kaldırımı kullanan araç sürücülerine para cezası

Sputnik Türkiye

İstanbul Sultanbeyli'de, kaldırımı kullanan otomobil ile motosikletin sürücülerine toplam 3 bin 576 lira ceza kesildi. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T00:06+0300

2024-03-02T00:06+0300

2024-03-02T00:06+0300

türkiye

istanbul

istanbul emniyet müdürlüğü

motosiklet

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Sultanbeyli Karanfil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde, otomobil ile motosiklet sürücülerinin yaya kaldırımını kullandığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.Araçların plaka bilgisinden sürücülerin kimliğini tespit eden ekipler, otomobil sürücüsü E.B. ile motosiklet sürücüsü M.İ.S'yi yakaladı.Sürücü E.B'ye "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak"tan 690 lira, "saygısızca araç kullanmak"tan 690 lira, M.İ.S'ye ise "motosikleti/motorlu bisikleti yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde sürmek"ten 1506 lira ve "saygısızca araç kullanmak"tan 690 lira olmak üzere toplamda 3 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240225/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1081088837.html

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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, motosiklet