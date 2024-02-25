https://sputniknews.com.tr/20240225/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1081088837.html
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılış töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T19:43+0300
2024-02-25T19:43+0300
2024-02-25T19:43+0300
türkiye
istanbul
emniyet müdürlüğü
istanbul emniyet müdürlüğü
trafik
recep tayyip erdoğan
yol
yol çalışması
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Buna göre, bu akşam saat 20.00 itibarıyla Devlet Demiryollarına ait otopark araç alımına kapanırken, saat 20.00'den yarın program bitimine kadar da Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanına araç alınmayacak.Yarın saat 06.00'dan itibaren program bitimine kadar, İETT Kazlıçeşme son durağı da kullanıma kapanacak. Sirkeci İstasyon Caddesi yarın saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılırken, sürücüler alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy ve Ankara caddelerini kullanabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240225/erdal-besikcioglundan-ankarali-batmana-akilli-ol-la-1081086290.html
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istanbul, emniyet müdürlüğü, istanbul emniyet müdürlüğü, trafik, recep tayyip erdoğan, yol, yol çalışması
istanbul, emniyet müdürlüğü, istanbul emniyet müdürlüğü, trafik, recep tayyip erdoğan, yol, yol çalışması
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılış töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Buna göre, bu akşam saat 20.00 itibarıyla Devlet Demiryollarına ait otopark araç alımına kapanırken, saat 20.00'den yarın program bitimine kadar da Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanına araç alınmayacak.
Yarın saat 06.00'dan itibaren program bitimine kadar, İETT Kazlıçeşme son durağı da kullanıma kapanacak. Sirkeci İstasyon Caddesi yarın saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılırken, sürücüler alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy ve Ankara caddelerini kullanabilecek.