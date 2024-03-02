https://sputniknews.com.tr/20240302/istanbulda-esyali-ev-devri-bitti-piyasaya-yeni-bos-evler-gelecek-1081288301.html
İstanbul'da eşyalı ev devri bitti: 'Piyasaya yeni boş evler gelecek'
İstanbul'da eşyalı ev devri bitti: 'Piyasaya yeni boş evler gelecek'
Sputnik Türkiye
Konutlarda turistik kiralamaları düzenleyen yeni yasal düzenlemenin emlak piyasası üzerindeki etkileri ne yönde? Konu açıklayan uzmanlar, büyükşehirlerde... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T09:52+0300
2024-03-02T09:52+0300
2024-03-02T09:52+0300
ekonomi
istanbul
konut
eşya
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ev sahibi
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ev sahipliği
kira
kira bedeli
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Konutların turizm amaçlı kiralamasına ilişkin sınırlamalar getiren ve 1 Ocak 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasal düzenlemenin ilk etkileri de gözlemlenmeye başladı.Düzenlemenin piyasayı nasıl şekillendirdiğini anlatan gayrimenkul uzmanı ve İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, İstanbul özelindeki durumu aktardı:'Eşyalı ev arayan kitle artık yok'Yakın zamanda bu eşyalı dairelerin boş eve dönüştürülerek kiralık ev piyasasında arz artışına sebep olacağını anlatan Şenay Araç, “Evini Airbnb’den çıkaran mülk sahipleri dairelerini mobilyalı eşyalı diye kiralamaya geçtiler ama piyasada eşyalı daire o kadar çok ki… Boş daire bulamazken piyasa şimdi eşyalı dairelerle doldu. Fakat bu daireleri tutacak ne yabancı ne aile ne öğrenci ne de bekar var. Eşyalı ev arayan kitle artık yok. Daireler kiraya verilemediği için boşta kaldı” değerlendirmesinde bulundu.Şenay Araç bu darboğazı aşmak için bugünlerde mülk sahiplerinin yeni bir yönteme başvurduğuna da dikkat çekiyor:'Piyasaya yeni boş evler gelecek'Habertürk'e konuşan uzman isim, gelecek günlerde daha çok eşyalı evin boşaltılarak boş şekilde piyasaya sürüleceğini anlatarak, “Bu yüzden piyasaya yeni boş evler gelecektir. Şu an elimizde dört adet mobilyalı ev var, yaklaşık dört aydan beri kiralanmıyor. Bu evlerin de boşaltılarak boş ev sistemine geçeceğini tahmin ediyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240302/marmarada-gizli-fay-endisesi-en-iyimser-senaryo-bile-tuyler-urpertici-1081287575.html
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istanbul, konut, eşya, ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi, kiralık, kiralama
istanbul, konut, eşya, ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi, kiralık, kiralama
İstanbul'da eşyalı ev devri bitti: 'Piyasaya yeni boş evler gelecek'
Konutlarda turistik kiralamaları düzenleyen yeni yasal düzenlemenin emlak piyasası üzerindeki etkileri ne yönde? Konu açıklayan uzmanlar, büyükşehirlerde kiralama uygulamaları sistemlerinde yapılan kiralama işlemlerindeki değişimleri değerlendirdi. Peki, sonuçlar ne gösteriyor?
Konutların turizm amaçlı kiralamasına ilişkin sınırlamalar getiren ve 1 Ocak 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasal düzenlemenin ilk etkileri de gözlemlenmeye başladı.
Düzenlemenin piyasayı nasıl şekillendirdiğini anlatan gayrimenkul uzmanı ve İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, İstanbul özelindeki durumu aktardı:
“Airbnb Sistemiyle kısa süreli veya turizm amaçlı kiralanan evler sistemden çıkıyor. Bu nedenle İstanbul gayrimenkul piyasası, kiraya verilemeyen eşyalı dairelerle doldu. Söz konusu yasal düzenleme, konut kiralamayı düzenli ve denetlenebilir hale getirerek, mülk sahiplerini ve kiracıları korumayı amaçlıyor. Piyasadaki ev bulma zorluğu yaşatan bu sistemin turistik tesislere zarar vermesi bu şekilde engellenmiş oldu. Aynı zamanda daralan kiralık konut piyasasının genişlemesi de bu şekilde sağlanmış olacak.”
'Eşyalı ev arayan kitle artık yok'
Yakın zamanda bu eşyalı dairelerin boş eve dönüştürülerek kiralık ev piyasasında arz artışına sebep olacağını anlatan Şenay Araç, “Evini Airbnb’den çıkaran mülk sahipleri dairelerini mobilyalı eşyalı diye kiralamaya geçtiler ama piyasada eşyalı daire o kadar çok ki… Boş daire bulamazken piyasa şimdi eşyalı dairelerle doldu. Fakat bu daireleri tutacak ne yabancı ne aile ne öğrenci ne de bekar var. Eşyalı ev arayan kitle artık yok. Daireler kiraya verilemediği için boşta kaldı” değerlendirmesinde bulundu.
Şenay Araç bu darboğazı aşmak için bugünlerde mülk sahiplerinin yeni bir yönteme başvurduğuna da dikkat çekiyor:
“Birkaç mülk sahibi evindeki eşyaları ucuz depolara taşıdı, evini boşalttı, fiyatını geri çekti. Makul fiyatta boş evi hızlı bir şekilde kiraya verdi. Yasa henüz yeni. Denetimi henüz tam başlamadı. Bu nedenle hala Airbnb’de evlerini kiraya vermeye çalışanlar var ama zamanla bunlar da kalmayacak.”
'Piyasaya yeni boş evler gelecek'
Habertürk'e konuşan uzman isim, gelecek günlerde daha çok eşyalı evin boşaltılarak boş şekilde piyasaya sürüleceğini anlatarak, “Bu yüzden piyasaya yeni boş evler gelecektir. Şu an elimizde dört adet mobilyalı ev var, yaklaşık dört aydan beri kiralanmıyor. Bu evlerin de boşaltılarak boş ev sistemine geçeceğini tahmin ediyoruz” dedi.