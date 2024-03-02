https://sputniknews.com.tr/20240302/istanbulda-esyali-ev-devri-bitti-piyasaya-yeni-bos-evler-gelecek-1081288301.html

İstanbul'da eşyalı ev devri bitti: 'Piyasaya yeni boş evler gelecek'

İstanbul'da eşyalı ev devri bitti: 'Piyasaya yeni boş evler gelecek'

Sputnik Türkiye

Konutlarda turistik kiralamaları düzenleyen yeni yasal düzenlemenin emlak piyasası üzerindeki etkileri ne yönde? Konu açıklayan uzmanlar, büyükşehirlerde... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T09:52+0300

2024-03-02T09:52+0300

2024-03-02T09:52+0300

ekonomi

istanbul

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eşya

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kira

kira bedeli

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Konutların turizm amaçlı kiralamasına ilişkin sınırlamalar getiren ve 1 Ocak 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasal düzenlemenin ilk etkileri de gözlemlenmeye başladı.Düzenlemenin piyasayı nasıl şekillendirdiğini anlatan gayrimenkul uzmanı ve İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, İstanbul özelindeki durumu aktardı:'Eşyalı ev arayan kitle artık yok'Yakın zamanda bu eşyalı dairelerin boş eve dönüştürülerek kiralık ev piyasasında arz artışına sebep olacağını anlatan Şenay Araç, “Evini Airbnb’den çıkaran mülk sahipleri dairelerini mobilyalı eşyalı diye kiralamaya geçtiler ama piyasada eşyalı daire o kadar çok ki… Boş daire bulamazken piyasa şimdi eşyalı dairelerle doldu. Fakat bu daireleri tutacak ne yabancı ne aile ne öğrenci ne de bekar var. Eşyalı ev arayan kitle artık yok. Daireler kiraya verilemediği için boşta kaldı” değerlendirmesinde bulundu.Şenay Araç bu darboğazı aşmak için bugünlerde mülk sahiplerinin yeni bir yönteme başvurduğuna da dikkat çekiyor:'Piyasaya yeni boş evler gelecek'Habertürk'e konuşan uzman isim, gelecek günlerde daha çok eşyalı evin boşaltılarak boş şekilde piyasaya sürüleceğini anlatarak, “Bu yüzden piyasaya yeni boş evler gelecektir. Şu an elimizde dört adet mobilyalı ev var, yaklaşık dört aydan beri kiralanmıyor. Bu evlerin de boşaltılarak boş ev sistemine geçeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

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