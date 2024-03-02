https://sputniknews.com.tr/20240302/irak-disisleri-bakani-koalisyon-guclerinin-iraktan-cekilmesine-iliskin-gorusmeler-devam-ediyor-1081296041.html

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Koalisyon güçlerinin çekilmesine ilişkin görüşmeler devam ediyor

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Koalisyon güçlerinin çekilmesine ilişkin görüşmeler devam ediyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hüseyin, ABD'ye ait koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi konusunda görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T14:11+0300

2024-03-02T14:11+0300

2024-03-02T14:14+0300

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irak

irak dışişleri bakanlığı

fuad hüseyin

muhammed şiya es-sudani

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

lloyd austin

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Sputnik'e verdiği demeçte, Irak ve ABD'nin uluslararası koalisyon güçlerinin Irak topraklarından çekilmesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ancak şu ana kadar nihai bir karar veya takvim üzerinde anlaşmaya varılmadığını söyledi.Hüseyin, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde yaptığı açıklamada, "ABD askerlerinin ya da koalisyon güçlerinin Irak topraklarında bulunup bulunmamasına ilişkin ABD ile görüşmeler devam ediyor" dedi.Hüseyin, herhangi bir takvim hazırlanıp hazırlanmadığı sorusuna ise 'görüşmelerin devam ettiğini' şeklinde yanıt verdi.Hüseyin, Bağdat'ın Irak-ABD ortak komisyonundan koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesine ilişkin bir rapor beklediğini de sözlerine ekledi. Raporun Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye gönderileceğini, böylece rapor üzerinde çalışacaklarını ve müzakerelerde bir sonraki adımı atacaklarını sözlerine ekledi.Irak Başbakanı Sudani daha önce verdiği bir demeçte radikal gruplarla mücadele için ABD liderliğindeki koalisyonun Irak'ta bulunmasına artık gerek kalmadığını belirterek koalisyon güçlerinin ayrılmasının Irak'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatacağından endişe duymadığını dile getirmişti.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin daha sonra Washington ve Bağdat'ın ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun ve ülkedeki askeri varlığının geleceğini görüşmek üzere çalışma grubu toplantıları başlatma konusunda anlaştıklarını söylemiş, ancak Savunma Bakanlığı, komisyonun kurulmasının iki ülke arasında ABD güçlerinin Irak'tan nihai olarak çekilmesine ilişkin müzakerelerin başlaması anlamına gelmediğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240208/irak-ve-abd-koalisyon-guclerinin-cekilmesi-konusunda-masaya-oturacak-1080556438.html

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irak, irak dışişleri bakanlığı, fuad hüseyin, muhammed şiya es-sudani , abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin