https://sputniknews.com.tr/20240302/ingusetyada-teror-saldirisi-planlayan-teroristler-kusatildi-1081306179.html
‘İnguşetya’da terör saldırısı planlayan teröristler kuşatıldı’
‘İnguşetya’da terör saldırısı planlayan teröristler kuşatıldı’
Sputnik Türkiye
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), İnguşetya'da terör saldırıları planlayan bir grubun Federal Güvenlik Servisi (FSB) Özel Kuvvetleri tarafından... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T23:04+0300
2024-03-02T23:04+0300
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rusya ulusal terörle mücadele komitesi
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Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nden (NAK) yapılan açıklamada, Rusya’ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti’nin Karabulak kentinde terör saldırıları planlayan grubun yakalanmasına yönelik terörle mücadele operasyonu yürütüldüğü, bu kapsamda ilan edilen ‘terörle mücadele operasyonu rejimi’nin sürdüğü belirtildi.Açıklamada, “İnguşetya’nın Karabulak kentinde güvenlik yetkilileri tarafından yürütülen operasyonel arama faaliyetleri sırasında yerleri belirlenen terör saldırıları hazırlığındaki bir grup haydut FSB Özel Kuvvetleri tarafından kuşatıldı” denildi.Öte yandan Sputnik’e konuşan bölge kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, Karabulak'taki bir apartmanda kuşatılan teröristlerin teslim olma çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandığını, operasyonun sürdüğünü bildirdi.Daha önce NAK, teröristlerin bulunduğu bölgede vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Moskova saatiyle 19.30'dan itibaren terörle mücadele operasyonu rejimi ilan edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240302/zaharova-almanyada-medyanin-amaci-demokrasi-yanilsamasini-surdurmek-1081305858.html
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inguşetya, terörist, rusya ulusal terörle mücadele komitesi
inguşetya, terörist, rusya ulusal terörle mücadele komitesi
‘İnguşetya’da terör saldırısı planlayan teröristler kuşatıldı’
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), İnguşetya'da terör saldırıları planlayan bir grubun Federal Güvenlik Servisi (FSB) Özel Kuvvetleri tarafından kuşatıldığını bildirdi.
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nden (NAK) yapılan açıklamada, Rusya’ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti’nin Karabulak kentinde terör saldırıları planlayan grubun yakalanmasına yönelik terörle mücadele operasyonu yürütüldüğü, bu kapsamda ilan edilen ‘terörle mücadele operasyonu rejimi’nin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, “İnguşetya’nın Karabulak kentinde güvenlik yetkilileri tarafından yürütülen operasyonel arama faaliyetleri sırasında yerleri belirlenen terör saldırıları hazırlığındaki bir grup haydut FSB Özel Kuvvetleri tarafından kuşatıldı” denildi.
Öte yandan Sputnik’e konuşan bölge kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, Karabulak'taki bir apartmanda kuşatılan teröristlerin teslim olma çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandığını, operasyonun sürdüğünü bildirdi.
Daha önce NAK, teröristlerin bulunduğu bölgede vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Moskova saatiyle 19.30'dan itibaren terörle mücadele operasyonu rejimi ilan edildiğini duyurmuştu.