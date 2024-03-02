https://sputniknews.com.tr/20240302/filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-turkiyeye-geliyor-1081292431.html
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Antalya Diplomasi Forumu'nda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T11:59+0300
2024-03-02T11:59+0300
2024-03-02T12:34+0300
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3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında geldiği Antalya'da konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ankara'ya geleceğini bildirdi.Maliki, ziyaretin 5 Mart Salı günü gerçekleşeceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240302/venezuella-devlet-baskani-uluslararasi-hukuk-gazzedeki-soykirimi-durdurma-konusunda-yetersiz-1081288111.html
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mahmud abbas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, filistin sorunu, filistin uzlaşısı, türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor
11:59 02.03.2024 (güncellendi: 12:34 02.03.2024)
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Antalya Diplomasi Forumu'nda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.
3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında geldiği Antalya'da konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ankara'ya geleceğini bildirdi.
Maliki, ziyaretin 5 Mart Salı günü gerçekleşeceğini kaydetti.