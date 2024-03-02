https://sputniknews.com.tr/20240302/fifa-baskani-infantinodan-mavi-kart-onerisine-kirmizi-kart-1081291974.html
FIFA Başkanı Infantino'dan, 'mavi kart' önerisine 'kırmızı kart'
FIFA Başkanı Infantino'dan, 'mavi kart' önerisine 'kırmızı kart'
Sputnik Türkiye
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino, futbolcuları kısa süreli oyundan ihraç etmesi önerilen 'mavi kart' önerisine karşı... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T11:48+0300
2024-03-02T11:48+0300
2024-03-02T11:48+0300
spor
fifa
fifa başkanı gianni infantino
gianni infantino
kırmızı kart
mavi kart
futbol
uluslararası futbol birliği kurulu (ifab)
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) İskoçya'daki 138. Yıllık Genel Kurul Toplantısı öncesinde basın mensuplarına birtakım açıklamalarda bulundu.Konuşmasında hakeme itirazda bulunan veya aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncuların 10 dakika süreyle ihraç edileceği yönündeki haberler hakkında açıklama yapan Infantino, "Elit seviyede herhangi bir mavi kart olmayacak. Bu bizim için gündemde olmayan bir konudur" dedi.FIFA olarak mavi kart meselesine tamamen karşı olduklarını ifade eden Infantino, "Bu konudan haberim yoktu. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Başlık ister misiniz bilmiyorum, mavi karta kırmızı kart" ifadelerini kullandı.Konuşmasında ayrıca futbolda yeni önerilere saygıyla yaklaşılması gerektiğini kaydeden Infantino, "Ancak bir kere baktığınızda oyunu, oyunun özünü ve geleneğini de korumak zorundasınız. Mavi kart diye bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.IFAB'ın mavi kart önerisinin yer aldığı raporu 9 Şubat'ta yayımlamayı planladığı, ancak teklifin basına yansımasının ardından gelen tepkiler üzerine vazgeçtiği iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240209/messi-tezahuratlari-ronaldoyu-sinirlendirdi-hincini-sahaya-firlatilan-atkidan-cikardi-1080578254.html
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fifa, fifa başkanı gianni infantino, gianni infantino, kırmızı kart, mavi kart, futbol, uluslararası futbol birliği kurulu (ifab)
fifa, fifa başkanı gianni infantino, gianni infantino, kırmızı kart, mavi kart, futbol, uluslararası futbol birliği kurulu (ifab)
FIFA Başkanı Infantino'dan, 'mavi kart' önerisine 'kırmızı kart'
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino, futbolcuları kısa süreli oyundan ihraç etmesi önerilen 'mavi kart' önerisine karşı olduklarını açıkladı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) İskoçya'daki 138. Yıllık Genel Kurul Toplantısı öncesinde basın mensuplarına birtakım açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında hakeme itirazda bulunan veya aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncuların 10 dakika süreyle ihraç edileceği yönündeki haberler hakkında açıklama yapan Infantino, "Elit seviyede herhangi bir mavi kart olmayacak. Bu bizim için gündemde olmayan bir konudur" dedi.
FIFA olarak mavi kart meselesine tamamen karşı olduklarını ifade eden Infantino, "Bu konudan haberim yoktu. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Başlık ister misiniz bilmiyorum, mavi karta kırmızı kart" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında ayrıca futbolda yeni önerilere saygıyla yaklaşılması gerektiğini kaydeden Infantino, "Ancak bir kere baktığınızda oyunu, oyunun özünü ve geleneğini de korumak zorundasınız. Mavi kart diye bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.
IFAB'ın mavi kart önerisinin yer aldığı raporu 9 Şubat'ta yayımlamayı planladığı, ancak teklifin basına yansımasının ardından gelen tepkiler üzerine vazgeçtiği iddia edilmişti.