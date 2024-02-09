https://sputniknews.com.tr/20240209/messi-tezahuratlari-ronaldoyu-sinirlendirdi-hincini-sahaya-firlatilan-atkidan-cikardi-1080578254.html
Messi tezahüratları Ronaldo'yu sinirlendirdi: Hıncını sahaya fırlatılan atkıdan çıkardı
Messi tezahüratları Ronaldo'yu sinirlendirdi: Hıncını sahaya fırlatılan atkıdan çıkardı
Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal-Al Nassr, özel olarak düzenlenen Riyad Sezon Kupası final maçında karşı karşıya geldi. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T17:15+0300
2024-02-09T17:15+0300
2024-02-09T17:15+0300
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Al Hilal, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'ı 2-0 mağlup etti. Maçın sonunda tezarühatlara dayanamayan Ronaldo çok konuşulacak bir hareket imza attı.Al Hilal taraftarları maç boyunca Ronaldo'yu sinirlendirmek için 'Messi' tezahüratları yaptı. Maç boyunca Ronaldo'nun gergin olduğu gözlemlendi.Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika sahada kaldığı maçı, Al Hilal 2-0 kazandı. Kupayı getiren golleri ise 17'de Sergej Milinkovic-Savic ve 30. dakikada Salem Al Dawsari kaydetti.Portekizli yıldız Ronaldo yenilgi sonrası soyunma odasına giderken ıslıklar ve bağrışmalar eşliğinde kendisine doğru atılan Al Hilal atkısını şortunun içine sokup daha sonra tribünlere geri fırlattı. Ronaldo'nun bu hareketi hem taraftardan hem de sosyal medyada büyük tepkilere sebep oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240201/lionel-messi-icin-al-hilal-iddiasi-sonrasi-al-nassrda-cristiano-ronaldo-krizi-1080251792.html
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ronaldo, cristiano ronaldo, messi, lionel messi, al nassr, al hilal, suudi arabistan, şort
Messi tezahüratları Ronaldo'yu sinirlendirdi: Hıncını sahaya fırlatılan atkıdan çıkardı
Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal-Al Nassr, özel olarak düzenlenen Riyad Sezon Kupası final maçında karşı karşıya geldi.
Al Hilal, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'ı 2-0 mağlup etti. Maçın sonunda tezarühatlara dayanamayan Ronaldo çok konuşulacak bir hareket imza attı.
Al Hilal taraftarları maç boyunca Ronaldo'yu sinirlendirmek için 'Messi' tezahüratları yaptı. Maç boyunca Ronaldo'nun gergin olduğu gözlemlendi.
Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika sahada kaldığı maçı, Al Hilal 2-0 kazandı. Kupayı getiren golleri ise 17'de Sergej Milinkovic-Savic ve 30. dakikada Salem Al Dawsari kaydetti.
Portekizli yıldız Ronaldo yenilgi sonrası soyunma odasına giderken ıslıklar ve bağrışmalar eşliğinde kendisine doğru atılan Al Hilal atkısını şortunun içine sokup daha sonra tribünlere geri fırlattı.
Ronaldo'nun bu hareketi hem taraftardan hem de sosyal medyada büyük tepkilere sebep oldu.