Messi tezahüratları Ronaldo'yu sinirlendirdi: Hıncını sahaya fırlatılan atkıdan çıkardı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çiftçiler, üreticiler Avrupa'yı sarsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Türkiye nüfusu kırmızı alarm veriyor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
13:41
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Avukat Gülel: 'Görünmediğini sanıyorlar. Blockchain izlenebilir bir sistem. Her yerde ayak izi var'
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yeni deprem riski olan yerler nereler?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Pulitzer ödüllü gazeteciden Kuzey Akım açıklaması: Kasıtlı olarak batırıldı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun işlediği suça ortak
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Nazi yardakçısının iade talebi Kanada makamlarına iletildi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı iş insanı David Sacks, Biden’la alay etti: Çaresiz durumdalar
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
18:37
1 dk
SESLİ HABER
AB yüksek temsilcisi Borrell’den Ukrayna’ya net mesaj: Sihirli değneğim yok
18:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranı 2034’te yüzde 116’ya çıkacak
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus kurtarıcı: Türklerin deprem bölgesindeki yardımlaşması muhteşemdi
19:18
4 dk
SESLİ HABER
Fukuşima’daki radyoaktif sızıntı endişe uyandırdı
19:27
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı gazeteci: Seferberlik Ukrayna ordusu ile sivillerin arasını açtı
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türk yönetimi, ABD tehditleri sebebiyle taviz verme niyetinde değil
20:12
3 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yarısından fazlası, Biden’ın zihinsel olarak çöktüğünü düşünüyor
20:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den itiraf: Irak, hava saldırısı konusunda bilgilendirilmedi
20:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'2300-2400'lü yıllarda dünya artık yaşanmaz hale gelecek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD, F-16 sözünü tutacak mı?
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Türkiye ziyareti, Putin için öncelikli yere sahip
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
14 Şubat Sevgililer Günü için: Tarihin en iyi aşk filmleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Arjantin’e ‘Ukrayna’ uyarısı: Kabul edilemez
15:10
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Rusya Devlet Başkanı Putin’den çatışmaları müzakereyle çözme mesajı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’ın Rusya'da Snowden ve Reade ile görüştüğü iddia edildi
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisi: NATO, Rusya'nın üyeliği konusunu değerlendirdi
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Batı, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor
18:33
1 dk
Canlı
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin, X’te en çok konuşulanlar listesine girdi
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Amerikalı yetkililer, Rus uçağının Patriot ile vurulduğunu kabul etti
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in askerler arasındaki lakabı ‘kasap’
20:03
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale96.1
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240209/messi-tezahuratlari-ronaldoyu-sinirlendirdi-hincini-sahaya-firlatilan-atkidan-cikardi-1080578254.html
Messi tezahüratları Ronaldo'yu sinirlendirdi: Hıncını sahaya fırlatılan atkıdan çıkardı
Messi tezahüratları Ronaldo'yu sinirlendirdi: Hıncını sahaya fırlatılan atkıdan çıkardı
Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal-Al Nassr, özel olarak düzenlenen Riyad Sezon Kupası final maçında karşı karşıya geldi. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T17:15+0300
2024-02-09T17:15+0300
spor
ronaldo
cristiano ronaldo
messi
lionel messi
al nassr
al hilal
suudi arabistan
şort
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066054675_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1a5c3699082126d273bfc1c02abf55f1.jpg
Al Hilal, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'ı 2-0 mağlup etti. Maçın sonunda tezarühatlara dayanamayan Ronaldo çok konuşulacak bir hareket imza attı.Al Hilal taraftarları maç boyunca Ronaldo'yu sinirlendirmek için 'Messi' tezahüratları yaptı. Maç boyunca Ronaldo'nun gergin olduğu gözlemlendi.Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika sahada kaldığı maçı, Al Hilal 2-0 kazandı. Kupayı getiren golleri ise 17'de Sergej Milinkovic-Savic ve 30. dakikada Salem Al Dawsari kaydetti.Portekizli yıldız Ronaldo yenilgi sonrası soyunma odasına giderken ıslıklar ve bağrışmalar eşliğinde kendisine doğru atılan Al Hilal atkısını şortunun içine sokup daha sonra tribünlere geri fırlattı. Ronaldo'nun bu hareketi hem taraftardan hem de sosyal medyada büyük tepkilere sebep oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240201/lionel-messi-icin-al-hilal-iddiasi-sonrasi-al-nassrda-cristiano-ronaldo-krizi-1080251792.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066054675_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59cffc1774a8ccae3c21c1df82e53945.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ronaldo, cristiano ronaldo, messi, lionel messi, al nassr, al hilal, suudi arabistan, şort
ronaldo, cristiano ronaldo, messi, lionel messi, al nassr, al hilal, suudi arabistan, şort

Messi tezahüratları Ronaldo'yu sinirlendirdi: Hıncını sahaya fırlatılan atkıdan çıkardı

17:15 09.02.2024
© AFP 2023Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği maçta Al-İttifak'ı 1-0 yendi.
Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği maçta Al-İttifak'ı 1-0 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© AFP 2023
Abone ol
Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal-Al Nassr, özel olarak düzenlenen Riyad Sezon Kupası final maçında karşı karşıya geldi.
Al Hilal, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'ı 2-0 mağlup etti. Maçın sonunda tezarühatlara dayanamayan Ronaldo çok konuşulacak bir hareket imza attı.
Al Hilal taraftarları maç boyunca Ronaldo'yu sinirlendirmek için 'Messi' tezahüratları yaptı. Maç boyunca Ronaldo'nun gergin olduğu gözlemlendi.
Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika sahada kaldığı maçı, Al Hilal 2-0 kazandı. Kupayı getiren golleri ise 17'de Sergej Milinkovic-Savic ve 30. dakikada Salem Al Dawsari kaydetti.
Portekizli yıldız Ronaldo yenilgi sonrası soyunma odasına giderken ıslıklar ve bağrışmalar eşliğinde kendisine doğru atılan Al Hilal atkısını şortunun içine sokup daha sonra tribünlere geri fırlattı.
Ronaldo'nun bu hareketi hem taraftardan hem de sosyal medyada büyük tepkilere sebep oldu.
Cristiano Ronaldo-Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
SPOR
Lionel Messi için Al Hilal iddiası sonrası Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi
1 Şubat, 06:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала