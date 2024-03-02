https://sputniknews.com.tr/20240302/federal-askeri-karsi-istihbarat-teskilati-alman-subaylarinin-dinlenme-olasiligini-kontrol-ediyor-1081286185.html
'Federal Askeri Karşı İstihbarat Teşkilatı, Alman subaylarının dinlenme olasılığını kontrol ediyor'
'Federal Askeri Karşı İstihbarat Teşkilatı, Alman subaylarının dinlenme olasılığını kontrol ediyor'
Sputnik Türkiye
Federal Askeri Karşı İstihbarat Teşkilatı’nın (BAMAD) Alman subaylarının Kırım Köprüsünün vurulmasıyla ilgili konuşmalarının dinlenme olasılığını kontrol... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T00:19+0300
2024-03-02T00:19+0300
2024-03-02T00:23+0300
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kırım
kırım
federal askeri karşı istihbarat teşkilatı
federal askeri karşı istihbarat teşkilatı (bamad)
kırım köprüsü
kırım köprüsü
kırım köprüsü
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T-online haber portalının Almanya Savunma Bakanlığı'na dayandırarak verdiği habere göre, Federal Askeri Karşı İstihbarat Teşkilatı, Alman subaylarının Kırım Köprüsü'ne Taurus füzeleriyle saldırı düzenleme planlarına ilişkin konuşmalarının dinlenme ihtimalini kontrol ediyor.Haberde, Savunma Bakanlığının ilgili soruya “Federal Askeri Karşı İstihbarat Dairesi gerekli tüm önlemleri alıyor” şeklinde yanıt verdiği belirtildi.Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Alman subaylarının Kırım Köprüsü'ne Taurus füzeleriyle saldırı düzenleme planlarına ilişkin iddialar hakkında Sputnik’e yorum yapmayı reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240301/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyan-bundeswehr-subaylarinin-ses-kaydi-her-seyi-anlatiyor-1081285598.html
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almanya, kırım, kırım, federal askeri karşı istihbarat teşkilatı, federal askeri karşı istihbarat teşkilatı (bamad), kırım köprüsü, kırım köprüsü, kırım köprüsü
almanya, kırım, kırım, federal askeri karşı istihbarat teşkilatı, federal askeri karşı istihbarat teşkilatı (bamad), kırım köprüsü, kırım köprüsü, kırım köprüsü
'Federal Askeri Karşı İstihbarat Teşkilatı, Alman subaylarının dinlenme olasılığını kontrol ediyor'
00:19 02.03.2024 (güncellendi: 00:23 02.03.2024)
Federal Askeri Karşı İstihbarat Teşkilatı’nın (BAMAD) Alman subaylarının Kırım Köprüsünün vurulmasıyla ilgili konuşmalarının dinlenme olasılığını kontrol ettiği belirtildi.
T-online haber portalının Almanya Savunma Bakanlığı'na dayandırarak verdiği habere göre, Federal Askeri Karşı İstihbarat Teşkilatı, Alman subaylarının Kırım Köprüsü'ne Taurus füzeleriyle saldırı düzenleme planlarına ilişkin konuşmalarının dinlenme ihtimalini kontrol ediyor.
Haberde, Savunma Bakanlığının ilgili soruya “Federal Askeri Karşı İstihbarat Dairesi gerekli tüm önlemleri alıyor” şeklinde yanıt verdiği belirtildi.
Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Alman subaylarının Kırım Köprüsü'ne Taurus füzeleriyle saldırı düzenleme planlarına ilişkin iddialar hakkında Sputnik’e yorum yapmayı reddetmişti.