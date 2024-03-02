https://sputniknews.com.tr/20240302/ezgi-apartmani-davasinda-firari-saniklar-icin-kirmizi-bulten-talep-edilmisti-mahkemeden-ret-geldi-1081292959.html

Ezgi Apartmanı davasında firariler için istenen kırmızı bültene Ersan Şen'in talebi sonrası ret

Ezgi Apartmanı davasında firariler için istenen kırmızı bültene Ersan Şen'in talebi sonrası ret

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Avukat Ersan Şen'in savunmasının ardından firari... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T12:23+0300

2024-03-02T12:23+0300

2024-03-02T12:29+0300

türkiye

kırmızı bülten

deprem

dava

ersan şen

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6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Yakup Aktaş ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Mehmet Tekin ve Ertan Danacı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.Mahkeme heyeti başkanı, duruşmaya tanıkları dinleyerek başladı. Daha sonra söz alan müşteki avukatı Rezan Epözdemir, Ezgi Apartmanı'nda faaliyet gösteren pastane yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in yakalanması için 'kırmızı bülten' çıkarılmasını talep etti. Müşteki avukatların savunması sonrası savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında 'kırmızı bülten' çıkarılması, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi istendi. Duruşma sanık avukatlarının ifadeleriyle devam etti.Sanık avukatlarından Ersan Şen, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in kolon ve kiriş kesmediğini savunarak sanıkların yakalama kararının kaldırılmasını istedi. Temsil ettiği sanıkların binaya en erken 2003 yılında geldiğini belirten Şen, şunları kaydetti: Mahkeme heyeti başkanı, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebini reddetti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

https://sputniknews.com.tr/20230913/ezgi-apartmaninda-35-kisinin-olumune-neden-olan-pastane-sahiplerine-yakalama-karari-1075448391.html

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kırmızı bülten, deprem, dava, ersan şen