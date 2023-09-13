https://sputniknews.com.tr/20230913/ezgi-apartmaninda-35-kisinin-olumune-neden-olan-pastane-sahiplerine-yakalama-karari-1075448391.html
Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne neden olan pastane sahiplerine yakalama kararı
Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne neden olan pastane sahiplerine yakalama kararı
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda kolon keserek 35 kişinin ölümüne neden oldukları iddia edilen pastane... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T16:47+0300
2023-09-13T16:47+0300
2023-09-13T16:47+0300
türkiye
deprem
apartman
yakalama kararı
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Kahramanmaraş depreminde yıkılan 10 katlı Ezgi Apartmanı'nda, 35 kişi hayatını kaybetmişti. Deprem sonrasında ölenlerin yakınları bina altında bulunan pastanenin kolon kestiğini iddia etmiş ve bunu gösteren fotoğrafları sunmuşlardı. Bunun üzerine konu yargıya taşınmıştı. Mahkeme tarafından alınan kararla oluşturulan bilirkişi heyeti binada incelemeler gerçekleştirdi. Çalışmalar sonrasında 48 sayfalık rapor hazırlandı. Hazırlanan rapora göre kolon kesildiği tespit edildi.Belirtilen raporda pastane tarafından yapılan izinsiz işlemler için şu tespitlerde bulunuldu:
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deprem, apartman, yakalama kararı
deprem, apartman, yakalama kararı
Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne neden olan pastane sahiplerine yakalama kararı
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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda kolon keserek 35 kişinin ölümüne neden oldukları iddia edilen pastane sahipleri hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kahramanmaraş depreminde yıkılan 10 katlı Ezgi Apartmanı'nda, 35 kişi hayatını kaybetmişti. Deprem sonrasında ölenlerin yakınları bina altında bulunan pastanenin kolon kestiğini iddia etmiş ve bunu gösteren fotoğrafları sunmuşlardı. Bunun üzerine konu yargıya taşınmıştı.
Mahkeme tarafından alınan kararla oluşturulan bilirkişi heyeti binada incelemeler gerçekleştirdi. Çalışmalar sonrasında 48 sayfalık rapor hazırlandı. Hazırlanan rapora göre kolon kesildiği tespit edildi.
Belirtilen raporda pastane tarafından yapılan izinsiz işlemler için şu tespitlerde bulunuldu:
“Havalandırma tesisatının perde duvarda boşluklar açılarak, çıkarıldığının zemin ile asma kat arasında 40 cm çapında fretli kolonunun kesildiği belirlendi. Pastanenin servis amaçlı kullandığı asansörü için artı 30 kotunda ki tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açıldığının tespit edildi.”