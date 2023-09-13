https://sputniknews.com.tr/20230913/ezgi-apartmaninda-35-kisinin-olumune-neden-olan-pastane-sahiplerine-yakalama-karari-1075448391.html

Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne neden olan pastane sahiplerine yakalama kararı

Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne neden olan pastane sahiplerine yakalama kararı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda kolon keserek 35 kişinin ölümüne neden oldukları iddia edilen pastane... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T16:47+0300

2023-09-13T16:47+0300

2023-09-13T16:47+0300

türkiye

deprem

apartman

yakalama kararı

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Kahramanmaraş depreminde yıkılan 10 katlı Ezgi Apartmanı'nda, 35 kişi hayatını kaybetmişti. Deprem sonrasında ölenlerin yakınları bina altında bulunan pastanenin kolon kestiğini iddia etmiş ve bunu gösteren fotoğrafları sunmuşlardı. Bunun üzerine konu yargıya taşınmıştı. Mahkeme tarafından alınan kararla oluşturulan bilirkişi heyeti binada incelemeler gerçekleştirdi. Çalışmalar sonrasında 48 sayfalık rapor hazırlandı. Hazırlanan rapora göre kolon kesildiği tespit edildi.Belirtilen raporda pastane tarafından yapılan izinsiz işlemler için şu tespitlerde bulunuldu:

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deprem, apartman, yakalama kararı