https://sputniknews.com.tr/20240302/esenyurtta-bir-caminin-minaresi-devrildi-minarenin-ucu-evden-iceri-girdi-1081299322.html

Esenyurt'ta bir caminin minaresi devrildi: Minarenin ucu evden içeri girdi

Esenyurt'ta bir caminin minaresi devrildi: Minarenin ucu evden içeri girdi

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt'ta güçlendirme çalışması yapılan camide minare yakındaki bir binaya çarparak devrildi. Olayda evde zarar oluşurken, yaralanan olmadı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T16:38+0300

2024-03-02T16:38+0300

2024-03-02T16:53+0300

türkiye

minare

esenyurt

cami

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Esenyurt’ta bir camii minaresinde güçlendirme çalışması yapıldığı sırada şerefesine vinç yardımıyla bağlanan halatın kopması sonucu minare bir binaya çarparak zemine düştü. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Vinç operatörünün görüntü almak isteyen gazetecilere engel olmaya çalıştığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240302/abdde-filmleri-aratmayan-kaza-kamyon-koprunun-ucunda-havada-asili-kaldi-1081294606.html

türkiye

esenyurt

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