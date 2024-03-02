https://sputniknews.com.tr/20240302/esenyurtta-bir-caminin-minaresi-devrildi-minarenin-ucu-evden-iceri-girdi-1081299322.html
Esenyurt'ta bir caminin minaresi devrildi: Minarenin ucu evden içeri girdi
Esenyurt'ta bir caminin minaresi devrildi: Minarenin ucu evden içeri girdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta güçlendirme çalışması yapılan camide minare yakındaki bir binaya çarparak devrildi. Olayda evde zarar oluşurken, yaralanan olmadı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T16:38+0300
2024-03-02T16:38+0300
2024-03-02T16:53+0300
türkiye
minare
esenyurt
cami
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Esenyurt’ta bir camii minaresinde güçlendirme çalışması yapıldığı sırada şerefesine vinç yardımıyla bağlanan halatın kopması sonucu minare bir binaya çarparak zemine düştü. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Vinç operatörünün görüntü almak isteyen gazetecilere engel olmaya çalıştığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240302/abdde-filmleri-aratmayan-kaza-kamyon-koprunun-ucunda-havada-asili-kaldi-1081294606.html
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minare, esenyurt, cami
Esenyurt'ta bir caminin minaresi devrildi: Minarenin ucu evden içeri girdi
16:38 02.03.2024 (güncellendi: 16:53 02.03.2024)
İstanbul Esenyurt'ta güçlendirme çalışması yapılan camide minare yakındaki bir binaya çarparak devrildi. Olayda evde zarar oluşurken, yaralanan olmadı.
Esenyurt’ta bir camii minaresinde güçlendirme çalışması yapıldığı sırada şerefesine vinç yardımıyla bağlanan halatın kopması sonucu minare bir binaya çarparak zemine düştü.
Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Vinç operatörünün görüntü almak isteyen gazetecilere engel olmaya çalıştığı bildirildi.