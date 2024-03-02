https://sputniknews.com.tr/20240302/abdde-filmleri-aratmayan-kaza-kamyon-koprunun-ucunda-havada-asili-kaldi-1081294606.html

ABD'de filmleri aratmayan kaza: Kamyon köprünün ucunda havada asılı kaldı

ABD'de filmleri aratmayan kaza: Kamyon köprünün ucunda havada asılı kaldı

Sputnik Türkiye

ABD'de köprüde bariyerlere çarpan kamyon, denize yuvarlanmaktan son anda kurtarıldı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T13:08+0300

2024-03-02T13:08+0300

2024-03-02T13:17+0300

dünya

abd

kentucky

kaza

kamyon

şoför

köprü

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ABD'nin Kentucky eyaletinde filmlerde yaşanan tarzda bir kaza yaşandı. Bir kamyon köprüdeki bariyerlere çarparak denize uçmadan son anda durabildi. Havada asılı şekilde duran kamyon, 40 dakikalık operasyon ardından kurtarıldı. Louisville kentinde yaşanan olayda bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin gönderildiği ve köprünün trafiğe kapatıldığı aktarıldı. İtfaiyenin başarılı müdahalesi ile şoför kurtarıldı. Kazaya iki aracın daha karıştığı belirtilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

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abd, kentucky, kaza, kamyon, şoför, köprü