https://sputniknews.com.tr/20240302/abdde-filmleri-aratmayan-kaza-kamyon-koprunun-ucunda-havada-asili-kaldi-1081294606.html
ABD'de filmleri aratmayan kaza: Kamyon köprünün ucunda havada asılı kaldı
ABD'de filmleri aratmayan kaza: Kamyon köprünün ucunda havada asılı kaldı
Sputnik Türkiye
ABD'de köprüde bariyerlere çarpan kamyon, denize yuvarlanmaktan son anda kurtarıldı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T13:08+0300
2024-03-02T13:08+0300
2024-03-02T13:17+0300
dünya
abd
kentucky
kaza
kamyon
şoför
köprü
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ABD'nin Kentucky eyaletinde filmlerde yaşanan tarzda bir kaza yaşandı. Bir kamyon köprüdeki bariyerlere çarparak denize uçmadan son anda durabildi. Havada asılı şekilde duran kamyon, 40 dakikalık operasyon ardından kurtarıldı. Louisville kentinde yaşanan olayda bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin gönderildiği ve köprünün trafiğe kapatıldığı aktarıldı. İtfaiyenin başarılı müdahalesi ile şoför kurtarıldı. Kazaya iki aracın daha karıştığı belirtilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240226/surekli-kaza-yapan-otomobilini-eve-asti-suc-bende-degil-onda-1081103071.html
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abd, kentucky, kaza, kamyon, şoför, köprü
abd, kentucky, kaza, kamyon, şoför, köprü
ABD'de filmleri aratmayan kaza: Kamyon köprünün ucunda havada asılı kaldı
13:08 02.03.2024 (güncellendi: 13:17 02.03.2024)
ABD'de köprüde bariyerlere çarpan kamyon, denize yuvarlanmaktan son anda kurtarıldı.
ABD'nin Kentucky eyaletinde filmlerde yaşanan tarzda bir kaza yaşandı. Bir kamyon köprüdeki bariyerlere çarparak denize uçmadan son anda durabildi. Havada asılı şekilde duran kamyon, 40 dakikalık operasyon ardından kurtarıldı.
Louisville kentinde yaşanan olayda bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin gönderildiği ve köprünün trafiğe kapatıldığı aktarıldı. İtfaiyenin başarılı müdahalesi ile şoför kurtarıldı. Kazaya iki aracın daha karıştığı belirtilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi.