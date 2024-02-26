https://sputniknews.com.tr/20240226/surekli-kaza-yapan-otomobilini-eve-asti-suc-bende-degil-onda-1081103071.html

Sürekli kaza yapan otomobilini eve astı: 'Suç bende değil onda'

Sürekli kaza yapan otomobilini eve astı: 'Suç bende değil onda'

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Alanya ilçesinde, kaza yaptığı otomobilini cezalandırmak isteyen adam akıllara gelmeyecek bir yöntem seçti. Mehmet Aydın, sürekli kazaya karışması... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

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Alanya Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Aydın, otomobiliyle geçtiğimiz gün kazaya karıştı. Aydın, ardından otomobilini evinin önünde dört gün bekletti. Ayan, daha sonra vinç yardımıyla iki katlı müstakil evinin çatısından halatla ile aracını binanın dışına astı.'Ceza verdim' Yaklaşık bir ton ağırlığındaki 32 yaşındaki otomobili duvarda asılı görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Evin duvarında adeta şaha kalkmış şekildeki otomobilin görüntüsü mahalle halkını da şoke etti. Görenleri hayrete düşürecek şekilde duran otomobilinin kazaya karışmadığını iddia eden Aydın, başka araçlara ve duvarlara çarpması sebebiyle otomobilini iple bağlama şeklinde bir ceza verdiğini söyledi.'Arıza kimde diye düşündüm, arıza arabada'Otomobilin içinde bir şeye ihtiyacı olduğu zaman merdiveni kullandığını dile getiren Aydın, otomobilin kimseye zararının olmadığını ifade etti.Zaman zaman asılı şekildeki otomobilinden müzik dinleyen Aydın, gelen tepkilerle ilgili ise, "Otomobilimle küçüklü kazalara karıştım. Bir ay önce ehliyetim gitti. Arıza kimde diye düşündüm, arıza otomobilimde. O yüzden astım otomobilimi. 4 gündür, 200 bin lira karım var" dedi.Aydın, otomobilini yaklaşık 2 yıl boyunca buradan indirmeyeceğini sözlerine ekledi.

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araba, ceza, ev, asma kat, asma köprü, alanya, antalya