https://sputniknews.com.tr/20240302/burkina-faso-disisleri-bakani-rusya-ile-olan-ortakligimizi-surdurecegiz--1081298316.html
Burkina Faso Dışişleri Bakanı: Rusya ile özel bir ortaklığa sahibiz ve bunu sürdüreceğiz
Burkina Faso Dışişleri Bakanı: Rusya ile özel bir ortaklığa sahibiz ve bunu sürdüreceğiz
Sputnik Türkiye
Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Burkina Faso Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Jean Marie Karamoko Traore diplomasinin önemine... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T16:13+0300
2024-03-02T16:13+0300
2024-03-02T16:13+0300
dünya
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
rusya tahıl birliği
rus tahıl ürünleri güvenliği merkezi
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
burkina faso
antalya
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Tahıl Koridoru anlaşmasının sona ermesinin ardından Rusya’nın bedelsiz olarak tahıl gönderdiği Burkina Faso’nun Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Jean Marie Karamoko Traore forumda Sputnik'in sorularını yanıtladı.Antalya Diplomasi Forumu’nun önemine değinen bakan şunları söyledi:Burkina Fasolu Bakan, Rusya ile ortaklıklarının devam edeceğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20240301/bm-suriye-ozel-temsilcisi-surecin-tum-taraflari-masaya-gelmedikce-suriye-krizinin-cozumu-imkansiz-1081251432.html
burkina faso
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, rusya tahıl birliği, rus tahıl ürünleri güvenliği merkezi, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, burkina faso, antalya
tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, rusya tahıl birliği, rus tahıl ürünleri güvenliği merkezi, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, burkina faso, antalya
Burkina Faso Dışişleri Bakanı: Rusya ile özel bir ortaklığa sahibiz ve bunu sürdüreceğiz
Özel
Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Burkina Faso Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Jean Marie Karamoko Traore diplomasinin önemine değinerek Rusya ile yürütülen tahıl ortaklığının süreceğini belirtti.
Tahıl Koridoru anlaşmasının sona ermesinin ardından Rusya’nın bedelsiz olarak tahıl gönderdiği Burkina Faso’nun Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Jean Marie Karamoko Traore forumda Sputnik'in sorularını yanıtladı.
Antalya Diplomasi Forumu’nun önemine değinen bakan şunları söyledi:
"Diplomasi iletişim ve görüşme gerektirir. Antalya Diplomasi Forumu da bununla çevrili. Forum, tüm dünya ülkeleri olarak bu konuda çeşitliliğimizle, kapasitemizle, zayıflıklarımızla, limitlerimizle beraber, günümüzün büyük problemlerini konuşmaya ve bilgi alışverişi yapmaya elverişli bir ortam oluşturuyor. Forumu, bize dünya barışı konusunda insanların tartışabilmesine ve zorluklara karşı beraber neler yapabileceğimizi görmemize olanak sağladığı için selamlıyorum."
Burkina Fasolu Bakan, Rusya ile ortaklıklarının devam edeceğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:
"Rusya’yla olan işbirliğimizde iyi bir dinamiğe sahibiz. Burkina Faso ile Rusya özel bir ortaklığa sahipler. Ve Rusya ile bu ortaklığı sürdürmek niyetindeyiz. Bu noktada, çoktan pek çok alanda sonuca ulaştık. Ve bu modelde bir işbirliğinin dünyaya uygulanabileceğini düşünüyoruz. Ülkeler arasında güzel bir perspektif var. Dışişleri Bakanı olarak, Rusya olan ilişkilerimizi olumlu olarak değerlendiriyorum. Özellikle, bize olan yaklaşımları her iki tarafın kimliğine karşı oldukça saygılı, işbirlikçi ve açık. Geleceği olan bir ortaklık."