Burkina Faso Dışişleri Bakanı: Rusya ile özel bir ortaklığa sahibiz ve bunu sürdüreceğiz

"Rusya’yla olan işbirliğimizde iyi bir dinamiğe sahibiz. Burkina Faso ile Rusya özel bir ortaklığa sahipler. Ve Rusya ile bu ortaklığı sürdürmek niyetindeyiz. Bu noktada, çoktan pek çok alanda sonuca ulaştık. Ve bu modelde bir işbirliğinin dünyaya uygulanabileceğini düşünüyoruz. Ülkeler arasında güzel bir perspektif var. Dışişleri Bakanı olarak, Rusya olan ilişkilerimizi olumlu olarak değerlendiriyorum. Özellikle, bize olan yaklaşımları her iki tarafın kimliğine karşı oldukça saygılı, işbirlikçi ve açık. Geleceği olan bir ortaklık."