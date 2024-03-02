Blackwater kurucusu Prince'in Donbass ve Kırım'la ilgili sözlerine Musk'tan destek
© AP Photo / Toby MelvilleElon Musk
© AP Photo / Toby Melville
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ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu eski deniz komandosu Erik Prince, Donbass ve Kırım'ın Rus toprağı olarak kalmasını önerdi. Elon Musk, Prince'in sözlerine destek verdi.
Blackwater'ın kurucusu Prince, ABD'li gazeteci Patrick Bet-David'e demecinde Batı'nın Ukrayna'daki savaş politikasını sert bir dille eleştirdi.
Savaşın sona erdirilmesi gerektiğini zira Ukrayna'nın şu anda yaptığı tek şeyin kendini demografik olarak yok etmek olduğunu belirten Prince, "Gerçekten de yerini dolduramayacakları gelecek nesil insan gücünü tüketiyorlar. Yeterli insan gücüne sahip değiller. Batı'nın savunma kapasitesi zavallı durumda. Rus 'ayısına' karşı konvansiyonel savaşa girmemelisiniz" dedi.
"Çirkin bir barış, onların (Batı'nın) ideal savaş fikrinden daha iyidir" diye devam eden Prince, Kırım, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin Rus toprağı olarak kalmasını tavsiye etti.
Savaşın sona erdirilmesi gerektiğini zira Ukrayna'nın şu anda yaptığı tek şeyin kendini demografik olarak yok etmek olduğunu belirten Prince, "Gerçekten de yerini dolduramayacakları gelecek nesil insan gücünü tüketiyorlar. Yeterli insan gücüne sahip değiller. Batı'nın savunma kapasitesi zavallı durumda. Rus 'ayısına' karşı konvansiyonel savaşa girmemelisiniz" dedi.
"Çirkin bir barış, onların (Batı'nın) ideal savaş fikrinden daha iyidir" diye devam eden Prince, Kırım, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin Rus toprağı olarak kalmasını tavsiye etti.
'ABD'de ciddi bir yolsuzluk var'
Prince, ABD'de ciddi bir yolsuzluk varken Ukrayna için 100 milyar dolar daha harcamanın ABD'li vergi mükelleflerinin yükümlülüğü olmadığının altını çizdi. ABD'li iş insanı Elon Musk, X platformunda Prince'ın açıklamasının yer aldığı paylaşıma yaptığı yorumda "Maalesef, bu doğru" ifadesini kullandı.
Daha önce Musk, Ukrayna'nın Kırım ve doğu bölgeleri sonsuza dek kaybettiğini kabul ederek Kiev'i Odessa ve Harkov'un da yitirilebileceği konusunda uyarmıştı.
Elon Musk, Kiev'in çatışmayı kazanamayacağını ve Zelenskiy'in savaş alanında yenilgiyi tanımadığını da dile getirmişti. Musk ayrıca Batılı ülkelerin Rusya ile savaşta Ukraynalıları kurban etmeyi bırakmaları, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaları ve Moskova ile normal ilişkileri yeniden tesis etmeleri gerektiğini söylemişti.
Daha önce Musk, Ukrayna'nın Kırım ve doğu bölgeleri sonsuza dek kaybettiğini kabul ederek Kiev'i Odessa ve Harkov'un da yitirilebileceği konusunda uyarmıştı.
Elon Musk, Kiev'in çatışmayı kazanamayacağını ve Zelenskiy'in savaş alanında yenilgiyi tanımadığını da dile getirmişti. Musk ayrıca Batılı ülkelerin Rusya ile savaşta Ukraynalıları kurban etmeyi bırakmaları, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaları ve Moskova ile normal ilişkileri yeniden tesis etmeleri gerektiğini söylemişti.