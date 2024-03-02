Alper Gezeravcı: Uzay insanlığı birleştiriyor

“Herkes uzay diplomasinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Ne tür bir kriz olursa olsun, dünyanın neresinde bir çatışma olursa olsun, konu uzaya geldiğinde bağlayıcı bağdaştırıcı olduğunu görüyoruz. İnsanlar burada iyi niyetli bir şekilde çaba gösteriyorlar. İyi bir sonuç elde etmeye çalışıyorlar. Son gelişmelere baktığımız zaman, buradaki büyük güçler, farklı anlaşmazlıklar yaşasa da farklı reaksiyonlar verseler de uzayla ilgili bir konu gündeme geldiğinde işbirliğini sürdürüyorlar. Biz de bu misyonun bir parçası olduk. 7 ülkeden 9 farklı uyruğa sahip kişinin bir araya geldiği bir misyondu. Beraber çalıştık insanlığın geleceği için birlikte çalıştık. Bilimsel deneyleri hep birlikte yaptık. O yüzden çok mutluyum. Net bir şekilde şunu söyleyebilirim, birbirimiz ile ilk kez bir araya geldik. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yerleşik bir ekip vardı. Biz daha sonra gelmiş olmamıza rağmen bizimle birlikte aynı deneyleri yaptılar. Ve sonuçları bekliyorlar. Bu sonuçlar tek bir devlet, tek bir ulus için değil tüm insanlık için bu sonuçları bekliyorlar.