https://sputniknews.com.tr/20240302/alper-gezeravci-uzay-insanligi-birlestiriyor---1081302133.html
Alper Gezeravcı: Uzay insanlığı birleştiriyor
Alper Gezeravcı: Uzay insanlığı birleştiriyor
Sputnik Türkiye
Antalya Diploması Formu kapsamında düzenlenen ‘Uzay diplomasisi’ oturumuna katılan, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dünyada anlaşmazlık yaşayan... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T17:51+0300
2024-03-02T17:51+0300
2024-03-02T17:52+0300
alper gezeravcı
türkiye
antalya
uzay
oturum
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Antalya Diplomasi Forumu’nun ikinci gününde ‘Uzay diplomasisi’ başlığı ele alındı. Oturumdaki konuşmacılar arasında Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da yer aldı.Dünya’da çatışma yaşayan ülkelerin uzayda birlikte çalışma yürüttüğünü belirten Gezeravcı şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240225/astronot-alper-gezeravci-itude-ders-verecek-1081090539.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
alper gezeravcı, antalya, uzay, oturum
alper gezeravcı, antalya, uzay, oturum
Alper Gezeravcı: Uzay insanlığı birleştiriyor
17:51 02.03.2024 (güncellendi: 17:52 02.03.2024)
Özel
Antalya Diploması Formu kapsamında düzenlenen ‘Uzay diplomasisi’ oturumuna katılan, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dünyada anlaşmazlık yaşayan ülkelerin, uzayda birlikte çalıştığını vurguladı.
Antalya Diplomasi Forumu’nun ikinci gününde ‘Uzay diplomasisi’ başlığı ele alındı. Oturumdaki konuşmacılar arasında Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da yer aldı.
Dünya’da çatışma yaşayan ülkelerin uzayda birlikte çalışma yürüttüğünü belirten Gezeravcı şunları söyledi:
“Herkes uzay diplomasinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Ne tür bir kriz olursa olsun, dünyanın neresinde bir çatışma olursa olsun, konu uzaya geldiğinde bağlayıcı bağdaştırıcı olduğunu görüyoruz. İnsanlar burada iyi niyetli bir şekilde çaba gösteriyorlar. İyi bir sonuç elde etmeye çalışıyorlar. Son gelişmelere baktığımız zaman, buradaki büyük güçler, farklı anlaşmazlıklar yaşasa da farklı reaksiyonlar verseler de uzayla ilgili bir konu gündeme geldiğinde işbirliğini sürdürüyorlar. Biz de bu misyonun bir parçası olduk. 7 ülkeden 9 farklı uyruğa sahip kişinin bir araya geldiği bir misyondu. Beraber çalıştık insanlığın geleceği için birlikte çalıştık. Bilimsel deneyleri hep birlikte yaptık. O yüzden çok mutluyum. Net bir şekilde şunu söyleyebilirim, birbirimiz ile ilk kez bir araya geldik. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yerleşik bir ekip vardı. Biz daha sonra gelmiş olmamıza rağmen bizimle birlikte aynı deneyleri yaptılar. Ve sonuçları bekliyorlar. Bu sonuçlar tek bir devlet, tek bir ulus için değil tüm insanlık için bu sonuçları bekliyorlar.