https://sputniknews.com.tr/20240225/astronot-alper-gezeravci-itude-ders-verecek-1081090539.html
Astronot Alper Gezeravcı İTÜ’de ders verecek
Astronot Alper Gezeravcı İTÜ’de ders verecek
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) çevrim içi ders verecek. 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T21:33+0300
2024-02-25T21:33+0300
2024-02-25T21:33+0300
türkiye
itü
istanbul teknik üniversitesi (itü)
alper gezeravcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081090381_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85c0ca1434c35d1017ea08562ba2f7cd.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu."Sektör Kampüste" programı ile sektör profesyonellerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Alper Gezeravcı, bu dönem İTÜ’de ders verecek." ifadesini kullandı.Öte yandan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240220/gezeravci-elestirilere-yanit-verdi-sekteye-ugratmak-istedikleri-basari-kendi-cocuklarinin-ozguveni-1080920931.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081090381_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b62ebbb58b283aa159c5027df49d04c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
itü, istanbul teknik üniversitesi (itü), alper gezeravcı
itü, istanbul teknik üniversitesi (itü), alper gezeravcı
Astronot Alper Gezeravcı İTÜ’de ders verecek
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) çevrim içi ders verecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
"Sektör Kampüste" programı ile sektör profesyonellerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Alper Gezeravcı, bu dönem İTÜ’de ders verecek." ifadesini kullandı.
Öte yandan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İTÜ'de yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Sektör Kampüste' programı kapsamında ‘Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering’ adlı dersi çevrim içi olarak üniversitemizde verecek."