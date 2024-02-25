https://sputniknews.com.tr/20240225/astronot-alper-gezeravci-itude-ders-verecek-1081090539.html

Astronot Alper Gezeravcı İTÜ’de ders verecek

Astronot Alper Gezeravcı İTÜ’de ders verecek

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) çevrim içi ders verecek. 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T21:33+0300

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türkiye

itü

istanbul teknik üniversitesi (itü)

alper gezeravcı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu."Sektör Kampüste" programı ile sektör profesyonellerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Alper Gezeravcı, bu dönem İTÜ’de ders verecek." ifadesini kullandı.Öte yandan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240220/gezeravci-elestirilere-yanit-verdi-sekteye-ugratmak-istedikleri-basari-kendi-cocuklarinin-ozguveni-1080920931.html

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Sputnik Türkiye

itü, istanbul teknik üniversitesi (itü), alper gezeravcı