https://sputniknews.com.tr/20240220/gezeravci-elestirilere-yanit-verdi-sekteye-ugratmak-istedikleri-basari-kendi-cocuklarinin-ozguveni-1080920931.html
Gezeravcı eleştirilere yanıt verdi: Sekteye uğratmak istedikleri başarı kendi çocuklarının özgüveni
Gezeravcı eleştirilere yanıt verdi: Sekteye uğratmak istedikleri başarı kendi çocuklarının özgüveni
Sputnik Türkiye
Astronot Alper Gezeravcı, Gazeteci Adem Metan'ın sorularını yanıtladı. Gezeravcı, hakkında yapılan eleştirilere saygı duyduğunu söyledi ancak "Eleştirdikleri... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
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alper gezeravcı
astronot
türkiye
adem metan
deney
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya gitmesi ve uzayda yaptığı deneyler konusunda sosyal medya üzerinden yapılan eleştiriler hakkında düşüncelerini dile getirdi:
https://sputniknews.com.tr/20240217/alper-gezeravci-uzaydan-istanbulun-fotografini-paylasti-1080824599.html
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alper gezeravcı, astronot, türkiye, adem metan, deney
alper gezeravcı, astronot, türkiye, adem metan, deney
Gezeravcı eleştirilere yanıt verdi: Sekteye uğratmak istedikleri başarı kendi çocuklarının özgüveni
15:23 20.02.2024 (güncellendi: 15:43 20.02.2024)
Astronot Alper Gezeravcı, Gazeteci Adem Metan'ın sorularını yanıtladı. Gezeravcı, hakkında yapılan eleştirilere saygı duyduğunu söyledi ancak "Eleştirdikleri konuda ne kadar ehil olduklarını gözden geçirmeleri gerek" diye ekledi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya gitmesi ve uzayda yaptığı deneyler konusunda sosyal medya üzerinden yapılan eleştiriler hakkında düşüncelerini dile getirdi:
Ben eleştirilere saygı duyuyorum ancak eleştirdikleri konuda ne kadar ehil olduklarını gözden geçirmeleri gerek. Bu başarıyı değersizleştirmeye çalışanlar şuna dikkat etmesi gerekir, sekteye uğratmak istedikleri başarı aslında örseledikleri kendi çocuklarının özgüvenidir. Bu ilerde kendi çocuklarının özgüvenini kırabilir. Bu noktaya biraz dikkat etmeleri gerekiyor.