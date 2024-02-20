Gezeravcı eleştirilere yanıt verdi: Sekteye uğratmak istedikleri başarı kendi çocuklarının özgüveni

Ben eleştirilere saygı duyuyorum ancak eleştirdikleri konuda ne kadar ehil olduklarını gözden geçirmeleri gerek. Bu başarıyı değersizleştirmeye çalışanlar şuna dikkat etmesi gerekir, sekteye uğratmak istedikleri başarı aslında örseledikleri kendi çocuklarının özgüvenidir. Bu ilerde kendi çocuklarının özgüvenini kırabilir. Bu noktaya biraz dikkat etmeleri gerekiyor.